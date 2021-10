राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से रायपुर में, कई देश लेंगे भाग

रायपुर में 28 अक्टूबर से होने होने वाले तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है. उत्सव में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ एस्वातिनी सहित देशों के कलाकार भाग लेंगे. CLICK HERE

आदिवासी नृत्य महोत्सव कहीं बन जाए कोरोना की तीसरी लहर! बीजेपी ने आयोजन पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी नृत्य महोत्सव (tribal dance festival ) की धूम है. इस नृत्य महोत्सव में देश-विदेश के कलाकार शामिल होंगे. यह आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जमा होंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोरोना (corona ) ने अपना फिर से विकराल रूख अख्तियार किया तो सरकार एक बार फिर से सवालों के कटघड़े में होगी. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ में शेरों की रक्षा की उम्मीद गीदड़ों से नहीं की जा सकतीः बृजमोहन अग्रवाल

दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल (South MLA Brijmohan Agarwal ) ने शेरों की सुरक्षा (Protection Of Lions ) को लेकर बड़ा बयान दिया है. बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना (Congress Government Targeted ) साधते हुए कहा है कि शेरों की रक्षा की उम्मीद गीदड़ों से नहीं की जा सकती.CLICK HERE

छत्तीसगढ़ का शिमला : टाऊ की खेती से बन रही इम्युनिटी बूस्टर कुकीज, आदिवासियों की आमदनी में इजाफा

मैनपाट में अब आदिवासी महिलायें अधिक मुनाफे का काम रही हैं. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra) के इस प्रयास से ना सिर्फ आदिवासी महिलाओं की आमदनी के साधन बढ़े हैं. तो चलिए जानते हैं टाऊ की खेती की विशेषताएं.CLICK HERE

नारायणपुर से पैदल चलकर रायपुर पहुंचे 58 गांव के आदिवासी, राज्यपाल से की मुलाकात

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने नारायणपुर के लोगों से मुलाकात की है. नारायणपुर के 58 गांव के आदिवासी पैदल चलकर रायपुर पहुंचे हैं. सभी ने राज्यपाल से मुलाकात की है.CLICK HERE

छॉलीवुड कलाकारों के लिए क्यों वरदान साबित हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए यह प्लेटफॉर्म किसी वरदान से कम नहीं है. आज सोशल मीडिया के जरिए यह कलाकार खुद से ही अपनी कलाओं को प्रमोट करने के साथ ही पब्लिक के बीच सीधे अपनी पहुंच बना रहे हैं.CLICK HERE

इस बार दीवाली पर जलेंगे गोबर के दीये, पर्व को ईको-फ्रेंडली बनाने की तैयारी

बिलासपुर में स्व-सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं गोबर की दीये तैयार कर रही हैं. यह दीये इस बार दिवाली में बाजारों में उपलब्ध होंगे. इन दीयों को ईको-फ्रेंडली बताया जा रहा है.CLICK HERE

Good News: रायपुर से शुरू हुई लखनऊ और भुवनेश्वर के लिए सीधी फ्लाइट

रायपुर से रोजाना हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के लिए 4 से ज्यादा फ्लाइट उड़ान भर रही है. भोपाल, पुणे, लखनऊ जैसे नये शहरों के लिए कनेक्टिविटी रायपुर से डायरेक्ट हो चुकी है. यात्री अब लखनऊ, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर जा सकेंगे.CLICK HERE

CSEB के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर महिला सुरक्षाकर्मी ने लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के एचटीपीएस कोरबा (Https Korba) पश्चिम में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य अभियंता (Additional Chief Engineer) की शिकायत महिला ने दर्री थाने में दर्ज कराई है. शिकायत में महिला सुरक्षाकर्मी ने एडिशनल सीई पर दुराग्रह रखने का आरोप लगाया है.CLICK HERE

रेप की नाकाम कोशिश के बाद साढ़े तीन साल की बच्ची का किया था मर्डर, आरोपी जांजगीर से गिरफ्तार

कोरबा (Korba) में कुछ दिन पहले साढ़े 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म (rape) के नाकाम प्रयास के बाद आरोपी फरार चल रहा था. लेकिन पुलिस ने आरोपी को जांजगीर चांपा (Janjgir Champa) से गिरफ्तार कर लिया है.CLICK HERE