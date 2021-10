धर्मांतरण प्रदेश में प्रमुख चुनावी मुद्दा, संघ को साध चुनावी वैतरणी पार करेगी बीजेपी!

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भले साल 2023 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धर्मांतरण एक प्रमुख मुद्दा होगा, जिस पर सभी पार्टियां अभी से फोकस कर रही हैं. मदकू में आयोजित शिविर में शामिल होने के लिए 19 नवंबर से संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ प्रवास इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

साख पर बट्टा : कहीं कांग्रेस को फिर से "वनवास" न दिला दे पार्टी का अंतर्कलह, 15 साल बाद मिली है सत्ता

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार साल 2018 में बनने के बाद से ही मुसीबतों से लगातार जूझती नजर आ रही है. कभी ढाई-ढाई साल के सीएम (CM of Two And a Half Years) तो कभी कप्तान परिवर्तन का मामला चलता ही रहा. एक बार फिर से जशपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन (Worker Conference in Jashpur) के दौरान हुई धक्का-मुक्की ने कांग्रेस के अंतर्कलह को सबके सामने लाकर रख दिया है. ये सारी घटनाएं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगी.

धान खरीद पर सियासत : 1 नवंबर को राज्य उत्सव, किसान उत्सव के रूप में बदले यह उत्सव-धरमलाल

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर विरोधी पार्टी भाजपा ने एक बार फिर से हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के नवंबर में तीन साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन वोट लेकर यह सरकार शराबबंदी कराना भूल चुकी है. वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 नवंबर को राज्योत्सव है. इस दिन को किसानोत्सव बनाते हुए धान की खरीद सरकार को शुरू कर देनी चाहिए.

इस बार धान खरीदी में किसानों के बारदाने का होगा उपयोग- कृषि मंत्री

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई. इस मीटिंग में धान खरीदी की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन यह फैसला लिया गया है कि इस बार किसानों के बारदाने से भी धान की खरीदी की जाएगी. सरकार ने करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है.

कांग्रेस मंच पर हुए हंगामे पर बीजेपी ने ली चुटकी, डूबती नैया है कांग्रेस: विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के सियासी उबाल में बीजेपी अब भी मौके तलाश रही है. इसी क्रम रविवार को हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्कामुक्की को लेकर बीजेपी ने इस मामले को हाथों हाथ लिया है. बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि, कांग्रेस डूबती हुई नैया है.

खुद के वीडियो पर गलत कमेंट पढ़ छोड़ दिया था सोशल मीडिया, अब एक्टिंग में ही करियर बनाएंगे देवराज

यू-ट्यूबर देवराज पटेल का नाम इन दिनों छत्तीसगढ़ के बच्चे-बच्चे की जुबान पर है. हर कोई उन्हें पहचानता है. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब उनके बनाए एक वीडियो पर किसी ने गलत कमेंट कर दिये थे. उस वक्त वह कमेंट पढ़कर पूरी तरह टूट चुके देवराज ने सोशल मीडिया से दूरी बना लेने की ठानी थी. लेकिन मित्रों के मोटिवेशन के बाद उन्होंने अब अपना करियर ही एक्टिंग में बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है. आइये जानते हैं देवराज की अनसुनी कहानी, उन्हीं की जुबानी...

मैं कवर्धा में शांति व्यवस्था कराने आया हूं: वन मंत्री मो. अकबर

कवर्धा में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच वन मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे. इस दौरान वन मंत्री मोहम्मद अकबर 1,438 विधवाओं को स्वेच्छानुदान मद से चेक वितरण करेंगे.

वन विभाग की उदासीनता से घट रहे हैं बाघ, हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर 8 सप्ताह में जवाब मांगा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बाघों के संरक्षण को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ में समितियों की बैठक (Committees Meeting) गठन के 12 वर्ष तक नहीं हुई. बैठक नहीं होने के कारण आज हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय के. अग्रवाल की बैंच ने नोटिस जारी किया है.

छत्तीसगढ़ी फिल्म "भूलन द मेज" को राष्ट्रीय पुरस्कार, उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए मनोज

भूलन कांदा छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाने वाला जड़ी-बूटी का एक पौधा है. 'भूलन दा मेज' फिल्म 'भूलन कांदा' उपन्यास पर आधारित है. इसके लेखक संजीव बख्शी (Sanjeev Bakshi) हैं. इसी उपन्यास पर मनोज वर्मा रचित छत्तीसगढ़ी फिल्म है "भूलन द मेज". मनोज वर्मा को दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है.

तीन जगहों पर एसीबी की दबिश, रिश्वतखोरी के आरोप में 4 की हुई गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी (EOW and ACB) की संयुक्त टीम ने रिश्वतखोर अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है. तीन अलग-अलग जगहों पर की गई कार्रवाई में एसीबी ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.