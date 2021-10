जशपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, टीएस सिंहदेव के समर्थन में बोलने पर हुआ बवाल

जशपुर शहर के वशिष्ठ कम्युनिस्ट हाल में आयोजति कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन (Congress Workers Conference) में रविवार को हंगामा हो गया. पूर्व जिलाध्यक्ष (former district president) एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य (Member of Board of Secondary Education) पवन अग्रवाल के भाषण के दौरान उनके हाथों से माइक छीन लिया गया.

रायपुर में बढ़ा साइबर क्राइम का ग्राफ

राजधानी रायपुर में साइबर अपराध (Cyber ​​crimes) की लगातार बढ़ती घटनाएं पुलिस के लिए नई चुनौती है. कोरोना काल के बाद से खास कर नेट बैंकिंग, ई-वॉलेट (Net Banking, E-Wallet) का प्रचलन बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधी (cyber criminals) भी अधिक सक्रिय हुए हैं.

दुर्ग में 18 हुक्का बार में छापामार कार्रवाई, हुक्का पीते मिले नाबालिग

राज्य सरकार के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड़ पर दिख रही है. पुलिस ने शनिवार को 20 से अधिक हुक्का बारों में एक साथ छापेमारी की. अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी की गई. सभी हुक्का बारों को सील कर दिया गया.

CM भूपेश के निर्देश पर अलर्ट मोड में बस्तर पुलिस, गांजा तस्करी रोकने के लिए बनाया ये प्लान

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान गांजा समेत नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है. इसके बाद बस्तर पुलिस (Bastar Police) अलर्ट मोड पर आ गई है.

गरीब न हों न्याय से महरूम- चीफ जस्टिस

प्रदेश में सालसा के मेगा लीगल सर्विस कैंप (Mega Legal Service Camp) का शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश (chief Magistrate) एके गोस्वामी के हाथों किया गया. राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण (State Legal Aid Authority) कार्यक्रम के अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय और कानून को लेकर कई बातें कहीं.

बलरामपुर में दो टीचर्स नदी पार कर पहुंचा रहे मिड डे मील का राशन

बलरामपुर में दो शिक्षक पैदल ही मिड डे मील का राशन अपने कंधे पर रखकर स्कूल पहुंचा रहे हैं. इस बात से खुश जिला शिक्षा अधिकारी ने इन दोनों ही शिक्षकों के कार्य की तारीफ की है.

कांकेर पुलिस ने कैरम क्लब और पूल पर मारा छापा, मचा हड़कंप

जशपुर कांड (Jashpur scandal) के बाद मादक पदार्थाें के खिलाफ सरकार एक्शन (Government action against narcotics) के मोड में आ गई है. रविवार को कांकेर पुलिस (Kanker Police) ने कैरम क्लब (Carrom Club) और पूल में छापेमारी की.

शूटिंग के समय शेड में रही पूरी यूनिट, सांप-तेंदुए की आहट के बीच 34 दिन में पूरी हुई 'भूलन द मेज: मनोज वर्मा

भूलन द मेज (Bhulan The Maze) फिल्म के निर्माता-निर्देशक मनोज वर्मा (Producer Director Manoj Verma) के साथ ETV भारत की खास बातचीत.

बेमेतरा: करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत

बेमेतरा जिले के अमोरा गांव में हादसे में पति-पत्नी की मौत (Husband and wife die due to electrocution) हो गई.

धर्मांतरण कोई मुद्दा ही नहीं, छत्तीसगढ़ में धर्म आधारित राजनीति का हो रहा प्रयास: रविन्द्र चौबे

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे (Minister Ravindra Choubey) निजी जीवन में जितने सरल, सहज और सौम्य हैं, उनका राजनीतिक जीवन लोगों के लिए उतना ही समर्पित. प्रदेश में संचालित हो रही राजनीतिक गतिविधियों पर कृषि मंत्री ने बेबाकी से अपनी राय रखी. एक तरफ उन्होंने कांग्रेस की खूबियां गिनाईं तो विरोधियों को भी निशाने पर लिया.