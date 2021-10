अंबिकापुर में 7 बच्चों की मौत से हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पहुंचे अस्पताल, हालात का लिया जायजा

अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर लौटे और हालातों का जायजा लेने में जुट गए हैं. बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए जांच टीम का गठन किया गया है. Click Here

नक्सलियों की तरफ से चलाई जाने वाली भर्ती प्रक्रिया ठप: भूपेश बघेल

CM भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) ने बस्तर में नक्सल समस्या (Naxalite problem in Bastar) पर कहा कि' छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बस्तर में चलाई जा रही योजनाओं से प्रेरित होकर वहां के युवा अब नक्सलवाद की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं. नक्सलियों की तरफ से चलाई जाने वाले भर्ती कैंप सूने पड़े हैं. Click Here

अंबिकापुर SNCU में 7 बच्चों की मौत पर हड़कंप, टीएस सिंहदेव ने कहा-बेहद चिंता का विषय

अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Medical College Hospital Of Ambikapur) में करीब 36 घंटे पूर्व हुए सात नवजातों की मृत्यु (Death Of Seven Newborns) के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdev) ने दिल्ली से अचानक वापस सरगुजा पहुंचकर जायजा लिया. उन्होंने SNCU जाकर स्थिति की जानकारी ली. Click Here

संपन्न हुई मुरिया दरबार की रस्म, CM ने की तीन बड़ी घोषणाएं

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म मुरिया दरबार आज संपन्न हुई. जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए. Click Here

पत्थलगांव मामलाः लोगों को रौंदने वाली कार का मालिक गिरफ्तार

जशपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने पत्थलगांव में हादसे को अंजाम देने वाली कार के मालिक को गिरफ्तार (car owner arrested) कर लिया है. घटना के दिन गांजा से भरी कार ने दुर्गा विसर्जन के रैली (Durgaimmersion rally) में कई लोगों को रौंद दिया था. Click Here

मुख्यमंत्री परिवर्तन के सवाल पर क्या कह गए टी एस सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo ) का बार बार दिल्ली दौरे वाली कहानी हम सब को पता है. लेकिन सिंहदेव हर बार एक नई ऊर्जा के साथ बयान देते हैं कि अब उनकी शायद ताजपोशी हो जाए लेकिन आलाकमान उन्हें दिल्ली से हर बार खाली हाथ भेज देते हैं. लेकिन सिंहदेव का बयान परिवर्तन की संभावना को ताजा तो रखता है. Click Here

जशपुर घटना में न्यायिक जांच की मांग, बीजेपी नेता ने कहा-छत्तीसगढ़ सरकार फैल्योर

राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व वरिष्ठ विधायक (BJP State Vice President and Senior MLA) शिवरतन शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच (judicial investigation) होनी चाहिए. Click Here

पत्थलगांव मामले के विरोध में भाजपा नहीं कर पाई सीएम बघेल का पुतला दहन

जशपुर (Jashpur) जिले के पत्थलगांव सड़क हादसे (Pathalgaon road accident) का विरोध कर रहे भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल (CM Baghel) का पुतला दहन करने का प्रयास किया. हालांकि पुलिस ने भाजपाईयों (BJP) से सीएम का पुतला छीन लिया. इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस (Police) के बीच हल्की झड़प भी हुई. Click Here

हाथी और मानव संघर्ष के बीच मौत की लीला पर गंभीर नहीं सरकार: अरुण साव

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मानव (Human) और हाथी (Elephant) के बीच चल रही जंग में अब तक कई हाथियों और मानवों की मौत (Died) हो चुकी है. इस बीच सांसद अरुण साव (MP Arun Saw) ने बघेल सरकार (Baghel government ) पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है. Click Here

दशहरा झांकी हादसे के बाद पत्थलगांव में भारी सुरक्षा बल तैनात

जशपुर (Jashpur) मामले में चल रही मुआवजे की राजनीति (Politics of compensation) के बीच मामला और भी गरम होता जा रहा है. इस बीच इलाके में पुलिस बल (Police force) तैनात है. साथ ही इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है. Click Here