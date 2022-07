रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही ( challenge for the police became a thief in Raipur) है. शातिर चोर हर रोज किसी न किसी घरों या दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं. इस बार चोरों ने एक स्टील फैक्ट्री के ऑफिसर के घर धावा बोला है. चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, उसके बाद अलमारी को काटकर सोने चांदी के जेवर लेकर नौ दो ग्यारह हो गए. चोरी की गई ज्वेलरी की कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है. साथ ही एंटी क्राईम एंड साइबर यूनिट की भी मदद ले रही (Raipur Anti Crime and Cyber ​​Unit) है.

रायपुर में चोर बने पुलिस के लिए चुनौती

राजधानी रायपुर के आमानाका थाना में चोरी का मामला (Case of theft in Amanaka police station of Raipur) दर्ज हुआ है. पीड़ित वीआर वेंकट ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उसके घर चोरों ने धावा बोला. घर के दरवाजे के ताले को काटकर अंदर घुसे और अलमारी से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. पीड़ित ने बताया कि "21 जुलाई की शाम अपने घर के मुख्य गेट को लॉक कर अपने परिवार को लेने के लिए हैदराबाद गया था. 24 जुलाई को लौट कर देखा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था. अलमारी खुला हुआ है और सामान बिखरे पड़े हैं. इसके साथ ही अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर भी गायब है. जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये है."इस मामले को लेकर आमानाका थाना प्रभारी संतराम सोनी ने बताया "प्रार्थी अपने परिजनों को लेने के लिए हैदराबाद किया था. उसी दौरान सूना मकान देखकर शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है. चोर दीवार फांद कर घर में घुसे हैं. सभी चारों चोर नकाब लगाए हुए थे. सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि चोरों ने 23 जुलाई को वारदात किया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे."

अब तक कितनी चोरियां : राजधानी में सुस्त पुलिसिंग के चलते जनवरी से मई तक 841 चोरी के मामले दर्ज हुए (Thieves taking advantage of sluggish policing in Raipur) हैं. पुलिस कार्रवाई की तो बात कर रही है, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली है. दूसरी ओर शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग खौफजदा हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब इन चोरों को गिरफ्तार कर पायेगी.