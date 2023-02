रायपुर/जीपीएम: दुर्ग जिले में CGPSC Pre Exam 2022 के लिए कुल 65 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं. जिनमें कुल 25302 परीक्षार्थी बैठेंगे. कोरबा जिले में 9 हजार 929 परीक्षार्थी शामिल होंगे. यहां 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सरगुजा में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए है. जिसमें 10 हजार 88 अभ्यार्थी शमिल होंगे. जिले में इस बार 6 केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं.

सरगुजा में बढ़ाए गए परीक्षा केंद्र: सरगुजा के परीक्षा केंद्रों में शासकीय राजीव गांधी पीजी कॉलेज, होलीक्रास वूमेन्स कॉलेज, होलीक्रास कांवेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, कार्मेल स्कूल, उर्सुलाईन बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, विवेकानंद विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलिसलाईन, शासकीय मल्टीपरपज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मणीपुरवार्ड, शासकीय नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर, ओरियेंटल पब्लिक स्कूल एवं सनराइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं.

परीक्षा के दौरान निगरानी रखने 6 उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया है. उड़नदस्ता दल सुबह साढ़े 7 बजे तक सभी परीक्षा केन्द्रों में गोपनीय सामग्री उपलब्ध कराएंगे. सभी परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा शुरू होने से लेकर संपन्न होने तक की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.

कैसे होगा पेपर का पैटर्न : छत्तीसगढ़ पीसीएस की प्री परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम में दो पेपर होंगे. पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा. दोनों पेपर 200 अंकों के होंगे. दोनों में 100 सवाल पूछे जाएंगे. एग्जाम लिखने के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा.इसके साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग भी है. गलत जवाब देने पर कैंडिडेट के एक-तिहाई अंक कट जाएंगे.

कितने जिलों में होगा एग्जाम : सीजीपीएससी पीसीएस परीक्षा का आयोजन 28 जिलों में किया जा रहा है. परीक्षा केंद्र में एग्जाम से एक घंटे पहले पहुंचकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर लें ताकि पेपर के लिए लेट न हों. पीएससी अलग-अलग 189 पदों के लिए ये परीक्षा ले रहा है.जिसकी मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 11 से 14 मई के बीच रखी गई है.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड : एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं . होमपेज पर एक लिंक है Click here to view/print online admit card of state service (prelims) exam 2022. इस पर क्लिक करें.ऐसा करते ही एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको अपने लॉगिन डिटेल्स डालनी होंगी.डिटेल डालने के बाद एंटर का बटन दबा दें. इसके बाद आपका एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा.यहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं.