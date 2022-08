रायपुर : बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम (Balbir Singh Juneja Stadium raipur) में 17 अगस्त को "द जंगल रंबल" बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन (the jungle rumble boxing competition) किया जा रहा है. इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह रिंग में पंच लगाते हुए नजर आएंगे. विजेंदर सिंह "द जंगल रंबल" में घाना के एलियासु सुले (Eliasu Sulley boxer) का सामना (boxer Vijender Singh fight with Eliasu Sulley) करेंगे. ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने इस टूर्नामेंट को लेकर जानकारी दी. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉक्सर विजेंदर सिंह भी मौजूद थे.







छत्तीसगढ़ में पहली बार "द जंगल रंबल" : ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुरु चरण सिंह होरा ने बताया " पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह 'द जंगल रंबल' में घाना के एलियासु सुले का सामना करने के लिए तैयार है. यह रायपुर में आयोजित पहली पेशेवर मुक्केबाजी का टूनामेंट है. 17 अगस्त को बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में शाम 6:30 बजे से रायपुर में यह पहला पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट के लिए टिकट की बुकिंग BOOK MY SHOW से 5 अगस्त से प्रारम्भ हो जाएगी. इस टूर्नामेंट को देखने के लिए टिकट का बेस प्राइस 499 रुपए रखा गया(vijender singh in rumble in the jungle) है.



छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग की अपार संभावनाएं : इस दौरान वीडियो कांफ्रेस के जरिए जुड़े विजेंदर सिंह ने कहा कि " छत्तीसगढ़ में मुक्केबाजी की अपार संभावनाएं हैं. मैं पहली बार छत्तीसगढ़ के मुकाबले में शामिल होने आ रहा हूं. वास्तव में इस लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि रायपुर के लोग मुझे लाइव देखने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे.''





सुले ने की है लगातार जीत दर्ज: एलियासु सुले बॉक्सिंग के पेशेवर मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं. सुले का आठ मुकाबलों में शत प्रतिशत नॉकआउट रिकॉर्ड रहा है. सुले अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. उधर बॉक्सर विजेंदर ने सुले को पटखनी देने का दावा किया है. द जंगल रंबल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कई और बॉक्सर भी अपना दम दिखाते नजर आएंगे. जिन बॉक्सरों का मुकाबला तय किया गया है उनमें फैजान अनवर, सचिन नौटियाल, कार्तिक सतीश कुमार, आशीष शर्मा, गुरप्रीत सिंह और शेखोम रेबाल्डो हैं. छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होगा.