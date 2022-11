Black friday 2022 : ब्लैक फ्राइडे के दिन बहुत से दुकानदार अपने समान को सेल यानि के डिस्काउंट पर बेचते हैं. आपको इस दिन बहुत से लोगों की दुकान पर या फिर कई अन्य जगह पर 50 % और उससे भी अधिक डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा. इसकी वजह से लोग भी आकर्षित होकर सामान खरीद लेते हैं. जिससे की लोगों को फायदा भी होता है और दुकानदार को भी लाभ मिलता है. (Black friday date history and significance )

कहां से हुई थी शुरुआत : आप सभी को यह भी बता दें कि पहले के समय में इस ब्लैक फ्राइडे को केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही मनाया जाता था. लेकिन आज के समय में इस दिन को बहुत से देशों में मनाया जाता है. इस दिन लोग अपनी दुकानों पर सेल भी लगाते हैं. आपको ब्लैक फ्राइडे की सेल ऑनलाइन भी देखने को मिल सकती है.इस दिन लोग क्रिसमस की खरीदारी शुरु कर देते हैं. बल्कि कई जगहों पर तो इस दिन लोगों को उनके ऑफिस से छुट्टी भी दी जाती है. इस दिन लोग अपनी दुकान सुबह जल्दी खोल लेते हैं. इस दिन बहुत सी कंपनियों को बहुत सा लाभ प्राप्त होता है क्योंकि इस दिन लोग काफी खरीदारी करते हैं. (why is it called black friday)

ब्लैक फ्राइडे कब मनाया जाता है : ब्लैक फ्राइडे हर वर्ष नवंबर महीने के चौथे शुक्रवार को मनाया जाता है. इस दिन को हर वर्ष बड़े ख़ुशी के साथ मनाया जाता है. आपको यह भी बता दे की अमेरिका जैसे देश में इस दिन को काफी अच्छी तरह मनाया जाता है. आप सभी को वह पर इस दिन बहुत सी दुकानों पर 80 से 90 % छूट पर सामान बेचा जाता है. (black friday significance)

ब्लैक फ्राइडे का इतिहास : हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है. जो विदेश में काफी पॉपुलर है. क्रिसमस की तैयारियां लोग पहले ही शुरू कर देते हैं. 25 दिसंबर को और उससे पहले भी कई बार संता क्लॉज़ के साथ लोगों की परेड निकाली जाती है. उसी प्रकार से साल 1929 में कई डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों ने मिलकर एक संता क्लॉज परेड का आयोजन किया. ताकि लोग उस परेड की ओर आकर्षित हो सकें. जिसके कारण लोग उन लोगों के डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदने में भी प्रोत्साहित हो सके. इसलिए ही उस परेड का आयोजन हुआ था. उसके बाद से हर साल लोग इस दिन को थैंक्सगिविंग डे और ब्लैक फ्राइडे के रूप मनाने लगे. (History of Black Friday)