रायपुर:भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर आक्रामक मोड में आ गई (BJYM came out on road in favor of youth in Raipur ) है. दरअसल, रायपुर की सड़कों पर भाजयुमो युवाओं साथ छत्तीसगढ़ में हुए धोखे को लेकर मोर्चा खोलेगा. इसे लेकर सभी संभाग की बैठक में भाजयुमो के प्रदेश प्रभारी व भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंह देव, सह प्रभारी व भाजपा प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भाजयुमो की कार्ययोजना एवं भाजयुमो के रणनीति की जानकारी देंगे.

प्रदेश सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा: इस विषय में भाजयुमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने बताया, " भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशभर में बेरोजगारी को लेकर मोर्चा खोलने जा रहा हैं. जिसकी तैयारी को लेकर प्रदेश के सभी पांचों संभाग में बैठक होनी हैं. भाजयुमो की संभागीय बैठक की शुरुआत 21 मई को बस्तर संभाग से होगी. बस्तर संभाग के बाद 22 मई दुर्ग संभाग, 23 मई को रायपुर संभाग, 24 मई को बिलासपुर संभग और 25 मई को सरगुजा संभाग की बैठक होनी हैं."

सरकार की सफलता केवल विज्ञापनों पोस्टरों पर: भारतीय जनता जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने इस विषय में कहा, "सभी संभागो की बैठक आहूत की गई हैं, जिसमें आगामी कार्ययोजना और प्रदेश सरकार की विफलताओं विशेष रूप से युवाओं के साथ जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो धोखा किया हैं. युवाओं का भविष्य आज अधर में हैं. उसे लेकर भाजयुमो पूरे प्रदेश में सड़क की लड़ाई लड़ने जा रहा हैं, जिसमें प्रदेश के युवाओं की भूमिका और सहभगिता महत्वपूर्ण होगी."

युवाओं के साथ सरकार कर रही अन्याय: प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा, " युवाओं को रोजगार देने का विषय हो, नियमिति करने का विषय हो, भर्ती परीक्षाओं का विषय हो प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं. सरकार की सफलता केवल विज्ञापनों पोस्टरों और कांग्रेस नेताओं के झूठे भाषणों में देखने और सुनने मिलती हैं. छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा हैं. भाजयुमो युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ने उतरेगा जिसको लेकर बैठक आहूत की गई हैं."

16 मई को भाजपा ने किया था जेलभरो आंदोलन: बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा चुनावी मोड में आ गई है. 16 मई को सरकार के द्वारा धरना, प्रदर्शन, समाजिक आयोजनों पर बनाए नियमों के विरोध में प्रदेश भर में भाजपा ने जेल भरो आंदोलन किया था. जेलभरो आंदोलन में प्रदेश भर में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था. वहीं, भाजपा के बड़े नेता ने सभी जिलों में जेलभरो आंदोलन का नेतृत्व किया था.