रायपुरः रायपुर (Raipur) के जिला भाजपा परिसर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा (Bharatiya Janata Yuva Morcha)के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू (State President Amit Sahu) एवं भाजयुमो प्रदेश पदाधिकारी (BJYM State Officer) ने प्रेस वार्ता (press conference)की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार (Congress Baghel government) जनता को गुमराह कर रही है. देशभर के अन्य राज्यों में लोगों को राहत दिया गया है, लेकिन यहां पर अभी तक वेट में कमी नहीं की गई है. जिसको देखते हुए भाजयुमो अब चरणबद्ध तरीके से पदयात्रा (Padyatra) निकालकर आंदोलन करेगी.

कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह

इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह कर रही है. छत्तीसगढ़ के लोगों की जेबों पर राज्य सरकार डाका डाल रही है. सीमेंट की कीमतें (cement prices) आसमान छू रही है. छत्तीसगढ़ में माफियाराज (mafiaraj in chhattisgarh) चल रहा है, लेकिन सरकार आंख मूंद बैठी है. केंद्र सरकार (Central government) के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (excise duty on petrol and diesel) कम करने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक पेट्रोल पर वैट कम नहीं किया है. वहीं, दूसरे राज्यों में सरकार ने वैट कम कर जनता को राहत दिया है. लेकिन राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल में वैट कम नही रही है. इन्हीं सब के प्राश्चित के लिए कांग्रेस पदयात्रा कर रही है.

भाजयुमो चरणबद्ध आंदोलन कर प्रदेश सरकार पर बनाएगी दबाव

भाजयुमो अब राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी. कल प्रत्येक जिले में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी. चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन करेगी. प्रदेश सरकार पर सीमेंट के दाम कम करने और पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम करने के लिए दबाव बनाएगी.