मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम (CM Bhupesh meeting program) में दौरान कोंडागांव में सी-मार्ट का उद्घाटन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सी मार्ट में विक्रय की जा रही शबरी बांसुरी को बजाकर मधुर तान छेड़ी. शबरी बांसुरी एक अनोखा वाद्य है. जिसे मुंह से फूंक कर बजाने की बजाय हाथों से हिलाकर बजाया जाता है. यह वाद्य हाथों के व्यायाम के लिए भी उपयोगी है.

चांदनी बिहारपुर पुलिस ने डेढ़ साल पहले लापता युवती की गुत्थी सुलझा ली है. इस केस में पिछले डेढ़ से एक गरीब मां कानून से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगा रही थी. कई पुलिस के अफसर आए और गए. लेकिन हर किसी ने सिर्फ लापता बेटी को ढूंढने की बात कहकर मां को थाने से चलता कर दिया. जब बेटी को लापता हुए डेढ़ साल का वक्त बीत गया तो मां ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई. जिसके बाद पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच की और जो परिणाम आया उसे देखकर लोग (Missing girl body found in Surajpur ) सिहर उठे.

आज ‘विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस’ (World Menstrual Hygiene Day 2022) के मौके पर हम आपको मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं. इस दिन को लेकर महिलाएं अक्सर खुलकर बात करने में संकोच करती है. छोटे शहरों, गांवों में पीरियड्स हाइजीन को लेकर आज भी महिलाओं में जानकारी की कमी है. हर साल ‘वर्ल्ड मेन्सट्रुअल हाइजीन डे 2022’ इसी को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है.

गौरेला में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसमे एक युवक का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ. उसके बाद नाराज होकर युवक घर के सामने 11केवी के बिजली के खंबे पर चढ़ गया. युवक को पत्नी ने काफी समझाया लेकिन वो खंबे में चढ़कर हल्ला करने लगा. इससे पहले की लोग उसे खंबे से उतारते उसने हाईवोल्टेज तार को अपने हाथों से पकड़कर झूल (youth caught high voltage line in gorela) गया.

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दौरे पर निकलने से पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की (Instructions to officers in review meeting ) है. इस बैठक में सीएम भूपेश ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं. जिसमे सीमांकन, नामांतरण, बंटवारे के शिविर नियमित संचालित करने के लिए कहा गया है. साथ ही सीएम भूपेश ने स्कूलों में बन रहे अस्थायी जाति प्रमाण पत्र की संख्या की जानकारी ली. राजस्व विभाग के अधिकारियों को अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को समयसीमा में स्थायी करवाने के निर्देश दिए.

छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल अपने दौरे में जहां-जहां जा रहे हैं.वहां-वहां सरकार की योजनाओं की तूती बोल रही है. इस बार कोंडागांव के माकड़ी ब्लॉक में सीएम भूपेश को किसानों ने ट्रैक्टर खरीदी के आंकड़े ( farmers of Makdi block gave the data to cm bhupesh)दिए. जिसे देखने के बाद सीएम भूपेश को यकीन हो चला कि सरकार की योजनाएं निचले तबके के किसानों को फायदा पहुंचा रही है.

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक संगीता सिन्हा ने नियमों को दरकिनार कर अवैध प्लाटिंग के कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की (Illegal plating business going on in Balod) है. जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आ गया है. निकाय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग करने वालों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को शहर के दो बड़े कारोबारियों के संस्थानों में दबिश दी. इसमें व्यापार विहार के कारोबारी देवीदास वाधवानी के वाधवानी ट्रेडर्स और पुराना बस स्टैंड स्थित भारत होजियारी की दुकानों पर कार्रवाई की गई. बताया जा रहा है कि चार सदस्यीय टीम कार्रवाई के लिए पहुंची है. टीम फर्म के संचालकों से स्टाॅक, अकाउंट और बिल की जानकारी ले रही है. टीम का देर रात तक सर्वे का काम जारी रहा.

15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को बिलासपुर फास्ट टैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. प्रथम एफटीएससी कोर्ट ने 10 साल कैद और 300 रुपये अर्थदंड की सजा दी है. पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है. घटना डेढ़ साल पहले मस्तूरी थाना क्षेत्र की है.

गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं. रायपुर थोक मंडी में मौसमी सब्जियां काफी सस्ती चल रही है. लेकिन टमाटर के दाम हाई हैं. भिंडी, बरबटी, प्याज सस्ती चल रही है. लौकी के दाम गुरुवार से दुगने हो गए हैं. हरी मिर्च भी सस्ती हो गई है. पत्तेदार सब्जियां महंगी चल रही है. मौसमी फलों को छोड़कर बाकी फलों के दाम ज्यादा है. देखिए रायपुर की थोक मंडी में सब्जियों और फलों के दाम क्या है. (Raipur Mandi Bhav Today)

