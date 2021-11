आज देश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जिन पर बनी रहेगी नजर

पीएम मोदी आज रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों की करेंगे शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की दो अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों, भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे. पीएमओ ने कहा कि निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं. यह सेवा निशुल्क होगी.पढ़ें पूरी खबर.

प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित करेंगे अजीत डोभाल

पंजाब कैडर की महिला आईपीएस प्रोबेशनर दर्पण अहलूवालिया परेड का नेतृत्व करेंगी, जो बेसिक कोर्स फेज-I प्रशिक्षण की ओवरऑल टॉपर हैं और आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था और फील्ड क्राफ्ट्स एंड टैक्टिक्स के लिए शहीद केएस व्यास ट्रॉफी की विजेता हैं.पढ़ें पूरी खबर.

देश और छत्तीसगढ़ की कल की वो बड़ी खबरें, जो बनी सुर्खियां

New Dgp of chhattisgarh: अशोक जुनेजा को बनाया गया छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी

1989 के आईपीएस ऑफिसर अशोक जुनेजा (IPS officer Ashok Juneja) को छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी (New Dgp of chhattisgarh) बनाया गया है. अशोक जुनेजा वर्तमान डीजीपी डीएम अवस्थी का स्थान लेंगे. इससे पहले जुनेजा के पास नक्सल ऑपरेशन (naxal operation) की कमान थी.CLICK HERE

Jhiram Valley Attack: झीरमघाटी जांच आयोग का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया

बहुचर्चित झीरमघाटी हत्याकांड (Jhiram Ghati massacre) की जांच में सरकार ने आयोग के कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने इस आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है.CLICK HERE

B Team of BJP: बीजेपी के पास बी टीम की कमी नहीं, अलग अलग राज्य में ये टीमें है मौजूद- सीएम बघेल

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भाजपा (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग 'बी टीम' (B team) है.CLICK HERE

GP Singh Case: एफआईआर खारिज कराने के लिए निलंबित IPS ने लिया हाइकोर्ट की शरण

प्रदेश के चर्चित निलंबित आईपीएस जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) ने अपने ऊपर हुए एफआईआर खारिज करने दोबारा याचिका लगाई है. यह एफआईआर (FIR) एक व्यापारी ने दर्ज करवाया है.CLICK HERE

हाईकोर्ट पहुंचा करंट की चपेट में आने से हाथियों की मौत का मामला, 42 दिनों में जवाब तलब

विद्युत वितरण कंपनी (power distribution company) और वन विभाग की लापरवाही (Negligence of forest department) से हाथियों की हो रही मौत का मामला (elephant death case) फिर हाईकोर्ट (High Court) पहुंच चुका है. चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग को नोटिस जारी किया है. 6 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है.CLICK HERE

आजादी को लेकर कंगना रनौत की टिप्पणी पर बोले वरुण गांधी - इसे पागलपन कहूं या देशद्रोह

वरुण गांधी ने अभिनेत्री का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान रनौत को यह कहते सुना जा सकता है कि, 'वह आजादी नहीं, बल्कि भीख थी और जो आजादी मिली है वह 2014 में मिली.'पढ़ें पूरी खबर.

त्रिपुरा हिंसा: वकीलों, पत्रकार के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध पर सुनवाई करेगी SC

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई को लेकर सहमति जताई है जिसमें त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के तथ्य सोशल मीडिया के जरिए साझा करने के आरोप में UAPA के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया गया है.पढ़ें पूरी खबर.

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड मामला : ED ने सात जगहों पर मारे छापे, नवाब मलिक के अधीन आता है मंत्रालय

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड मामले में ED ने पुणे में सात जगहों पर छापे मारे हैं. वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत आता है. पढ़ें पूरी खबर.

जम्मू-कश्मीर : कुलगाम में मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया

कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है. कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक एक आतंकवादी मारा गया है. ऑपरेशन जारी है. पढ़ें पूरी खबर.

देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने नवाब मलिक को मानहानि का नोटिस भेजा

महाराष्ट्र के मंत्री एवं राकांपा नेता नवाब मलिक को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने मानहानि का नोटिस भेजा है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार की राजनीति में 'भकचोन्हर' के बाद 'लबरी' की एंट्री, भिड़ गईं लालू की बेटी और मांझी की बहू

बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को 'लबरी' कहा है. दीपा के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया है. इससे पहले लालू यादव ने भक्त चरण दास को भकचोन्हर कह दिया था. पढ़ें पूरी खबर...

E-Amrit पर मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' (E-Amrit) लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी खरीद, निवेश, नीतियों, सब्सिडी से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

हिंदुत्व की तुलना ISIS-जिहादी इस्लाम से करना गलत : गुलाम नबी आजाद

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की अयोध्या फैसले पर किताब को लेकर जारी विवाद के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आइएसआइएस और जिहादी इस्लाम से करना सरासर गलत है. पढ़ें पूरी खबर.

5G Network : वोडाफोन आइडिया और जियो को मिला स्पेक्ट्रम, गुजरात से शुरू होगी टेस्टिंग

केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम को गुजरात में 5जी के परीक्षण के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटित किया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

किसी वकील का केस हारना सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता : न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वकील केस हार जाता है तो इसे उसकी ओर से सेवाओं में कमी नहीं कहा जा सकता. पढ़ें पूरी खबर...

संजय दत्त ने बढ़ाया देश का मान, बने जांजीबार के टूरिज्म एंबेसडर

संजय दत्त को अफ्रीकन देश जांजीबार ने बृहस्पतिवार को अपना टूरिज्म एंबेसडर घोषित किया है. संजय दत्त ने जांजीबार के राष्ट्रपति हुसैन मिव्नि के साथ मुलाकात की अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL

सलमान खुर्शीद ने चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम वाली राजनीति को हवा दे दी है

सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की इस्लामिक आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से तुलना कर दी. विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इस किताब ने बड़ा विवाद खड़ा दिया है. सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई है. उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है. बीजेपी भी हमलावर है. चुनाव से पहले हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर कांग्रेस नेता ने ध्रुवीकरण की राह को प्रशस्त कर दिया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

पद्मश्री मिलने के बाद 'गूंगा पहलवान' ने मांगा अधिकार, तो बगलें झांकने लगी सरकार

राष्ट्रपति से देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पाने के बाद भला कोई धरने पर क्यों बैठेगा ? जबकि इससे पहले वो अर्जुन अवॉर्ड समेत कई सम्मानों से नवाजा जा चुका हो. लेकिन गूंगा पहलवान के नाम से फेमस विरेंदर सिंह पद्म श्री लेकर अपने राज्य की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए. आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और कौन है ये गूंगा पहलवान ? जानने के लिए पढ़िये स्पेशल रिपोर्ट

वेतन-पेंशन एक साथ : शाहनवाज हुसैन और जनक राम को लेकर बड़ा खुलासा, ये दो MLC भी हैं लिस्ट में

बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन, जनक राम, उपेंद्र कुशवाहा और संजय पासवान सुर्खियों में हैं. सूचना के अधिकार (RTI) से खुलासा हुआ है कि ये चारों नेता अभी भी पूर्व सांसद का पेंशन ले रहे हैं. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट

VIDEO

चेन्नई में महिला इंस्पेक्टर ने एक बेहोश आदमी को कंधे पर उठाया और उसकी जान बचाई, वीडियो वायरल

चेन्नई में चक्रवात की वजह से हो रही भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त है. वहीं किलपौक कब्रिस्तान का कर्मचारी उदय बारिश में लगातार भीगने की वजह से बेहोश हो गया था. लेकिन लोगों को लगा कि उसकी मौत हो गई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी ने महसूस किया कि उदय अभी जिंदा है तो उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत उदय को अपने कंधे पर उठा लिया. उन्होंने लोगों की मदद से एक ऑटो-रिक्शा को बुलाया और उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से लोग राजेश्वरी की तारीफ कर रहे हैं. अभिनेता कमल हासन ने ट्विट कर इंस्पेक्टर राजेश्वरी को बधाई दी है. क्लिक कर देखें वीडियो

EXCLUSIVE

ईटीवी भारत से बोले नवाब मलिक, सजा मिलने तक जारी रहेगी मेरी लड़ाई

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. पिछले कई दिनों से वह एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं. निजी आरोप भी लगाए गए हैं. आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा ? क्या मलिक के पास कोई सबूत है ? क्या वह अपने दामाद पर लगे आरोपों की वजह से बदले की भावना से काम कर रहे हैं ? क्या कहना है नवाब मलिक का. इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं, तो देखिए उनका पूरा साक्षात्कार. उनके बातचीत की है मुंबई से ईटीवी भारत संवाददाता शाहिद अंसारी ने.