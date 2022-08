रायपुर : सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने एक बार फिर ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा (Bhupesh reply to BJP on transfer policy in Raipur ) है. सीएम भूपेश ने कहा कि '' केंद्र सरकार लगातार हमारी पार्टी और हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही (CM Bhupesh attack on ED) है. हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करने के बाद नेशनल हेराल्ड और मीडिया हाउस में छापा मारा है. आज नेशनल हेराल्ड में है. कल आप लोगों की बारी आएगी. आप लोग भी देखिएगा.''

भाजपाईयों को सपने में भी दिखाई देता है पैसा

प्रदेश में सूखे के हालात को लेकर सीएम ने कहा ''जिन तहसीलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है.अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है. लेकिन फिर भी नजरी सर्वे करवानी उचित है. सरगुजा संभाग के कुछ जिलों और तहसील के अलावा एक-दो तहसील है. जहां कम बारिश हुई है, उसकी रिपोर्ट मंगाई गई हैं.अगस्त महीने के पहली तारीख को रिपोर्ट ले रहें है, इसमें देरी कहां हुई है। अभी 15 अगस्त के पहले भी यदि पानी गिर जाए तो धान की अच्छी फसल हो जाता हैं.इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं किया, जबकि जशपुर में पानी कम गिरा है.."तिरंगा अभियान को लेकर सीएम ने कहा कि " अभी भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है. हमने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की हैं. 9 अगस्त से भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी. उस दिन से कांग्रेस पार्टी प्रत्येक विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेगी.''

बीजेपी के बयान पर पलटवार : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय (BJP State President Vishnudev Sai) ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए थे कि तबादलों के जरिए अफसरों से रुपयों की उगाही की जाती है. जिसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि '' 15 साल तक भाजपा की सरकार क्या की है, लगता है यह वही बता रहे हैं. जो खुद 15 सालों तक करते रहे हैं. भाजपाइयों को सपने में भी पैसा दिखाई देता है इसलिए ऐसी बातें करते हैं.''



कुपोषण पर दिया बयान : छत्तीसगढ़ में कुपोषण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा "हम शुरू से कह रहे हैं. छत्तीसगढ़ में 37.5 प्रतिशत बच्चों में कुपोषण है. कांग्रेस सत्ता में आई उससे पहले ही 37.5 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे, कुपोषण के खिलाफ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की. कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस अभियान में धीमी आई. लेकिन फिर से हम लोग कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं."