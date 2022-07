रायपुर: घर से निकलने वाले खाली बोतल , पुराने कपड़े , पॉलिथीन , कागज , बैग को हम कचरे में फेंक देते (Bhawna Kashi doing art in recycled bottles and junk) हैं. लेकिन कभी उसके रिसाइकल के बारे में नहीं सोचते. फेंके गए इन सामानों में कई चीजें ऐसी रहती (art in recycled bottles and junk with Mix Media) हैं. जिसको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं. वहीं कुछ ऐसे समान रहते हैं. जैसे खाली बोतल, पर्स,टूटे फूटे कप. जिसमें बारिश के मौसम में पानी जमा हो जाता है और इलाकों में डेंगू , मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां फैलती (Exclusive conversation with artist Bhavna Kashi) है. इस कड़ी में रायपुर की एक महिला आर्टिस्ट हैं जो ऐसे ही खाली पड़ी वेस्ट बोटल और पुराने पर्स, क्ले को मिक्स मीडिया आर्ट की मदद से आर्टिस्टिक लुक देती हैं कि देखकर आप चकित हो जाएंगे. ईटीवी भारत ने महिला आर्टिस्ट भावना काशी से बातचीत की है. इस आर्टवर्क पर आर्टिस्ट भावना काशी ने क्या कहा आइए जानते ( Bhavna Kashi on Mix Media Art) हैं







सवाल: रिसाइकिल सामानों से बोतल आर्ट बनाने का आईडिया कैसे आया?

जवाब:महिला आर्टिस्ट भावना काशी ने बताया कि " शुरू से ही मुझे कांच की डिफरेंट साइज के बोतल अच्छे लगते थे. अलग-अलग शेप और साइज के बोतलों को इकट्ठा करना मुझे काफी पसंद है. मुझे देख कर बहुत दुख होता था कि जिन सामानों का हम रिसाइकिल कर सकते हैं. उसे लोग वेस्ट समझ कर डस्टबिन में फेक देते हैं. कांच की बोतल बहुत डेलिकेट होती है. आसानी से वो टूट जाती है. मेरी हमेशा यह कोशिश रही है कि मैं कम से कम चीजें वेस्ट करूं. जो भी पुराने सामान हैं या तो मैं उसका किसी और चीज में इस्तेमाल कर लेती हूं या उसको रिसाइकल कर लेती हूं.

मिक्स मीडिया आर्ट क्या है ?

सवाल: बोतल आर्ट में किन वेस्ट सामानों का इस्तेमाल किया जाता है ?

जवाब: भावना काशी ने बताया कि " जब हम किसी खाली बोतल को लेकर आते हैं. तो बोतल के शेप और साइज के हिसाब से पहले हम एक डिजाइन तैयार करते हैं. बोतल को डिजाइन और आर्टिस्टिक लुक देते समय मेरा हमेशा से नजरिया रहा है कि हम घर के जो वेस्ट और पुरानी चीजें हैं. जैसे जूते के लेस , बटन , बैग , चेन की रिंग्स, बेल्ट के बक्कल. इन सामानों का इस्तेमाल बोतल को आर्टिस्टिक लुक देने में करें. जो पुराने समान हैं जिसका किसी और जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता. उन सभी सामान का इस्तेमाल भी हो जाए और बोटल अच्छा भी दिखे.

मिक्स मीडिया आर्ट की झलक

सवाल:किस तरह वेस्ट बोटल से बनाया जाता है ये आर्ट , इसको बनाने से पहले क्या रहती है सोच ?

जवाब: भावना काशी ने बताया कि " बोतल को नई तरीके से आर्टिस्टिक लुक देने को मिक्स मीडिया आर्ट कहते हैं. बोटल में यूज होने वाली क्ले भी में खुद ही कॉर्नफ्लोर और फेविकोल से बनाती है. कॉर्नफ्लोर में फेविकोल मिलाकर उसे हीट कर मैश करते हैं. जो 4 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रखने के बाद भी खराब नहीं होता. इस क्ले से डिफरेंट शेप देकर आर्ट रेडी करते हैं. क्ले सूखने के बाद उस पर एकेलिंक कलर करके उसे 24 घंटे सूखने देते हैं"







सवाल: आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी ?

जवाब: भावना काशी ने बताया कि " अगर आपके पास हुनर और कुछ करने की इच्छा है तो आप अपनी कला का सदुपयोग कर सकते हैं. अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं. जिसमें कई तरह के ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं. महिलाएं घर में खाली समय में उससे सीख कर बहुत सारी चीजें घर बैठे ही सीख सकती हैं. महिलाओं को अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए. आज बहुत सी ऐसे महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं . वह कुछ करना तो चाहती हैं लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है. तो वह एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें. अपनी इच्छाशक्ति से कुछ हटके सोच कर काम करें तो वह जरूर सफल होंगी.