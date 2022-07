रायपुर : हिंदू धर्म के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है. भगवान गणेश के अलावा इस दिन बुध ग्रह की शांति के लिए भी व्रत रखा जा सकता है. आप चाहें तो सिर्फ भगवान गणेश या बुध देव या दोनों के लिए साथ में व्रत कर सकते (Benefits of fasting on Wednesday) हैं. इस दिन व्रत रखने से बुद्धि बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है, धन की कमी नहीं होती और घर में कलह-क्लेश नहीं होता. कहते हैं कि अगर किसी का धन कहीं रुका हो यानि किसी से अपने पैसे लेने हो और वो मिल न रहे हो तो उसको बुधवार का व्रत करना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने व व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती (Worship of planet Mercury on Wednesday) है.

कब से शुरू करें बुधवार व्रत : किसी भी साप्ताहिक व्रत की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष यानि चांदनी रातों में ही की जानी (Beginning of fast on Wednesday) चाहिए. बुधवार व्रत की शुरुआत भी शुक्ल पक्ष से करते हैं. शुक्ल पक्ष यानी अमावस निकल जाने के बाद जो भी पहला बुधवार आए उस दिन से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं. बुधवार व्रत की संख्या 21 या 45 होनी चाहिए.

बुधवार व्रत का महत्व : बुध ग्रह की शांति के लिए यह इस व्रत का विशेष महत्व हैं. यदि आपके घर में धन नहीं रुक रहा है, आए दिन क्लेश हो रहा है, तो बुधवार व्रत करने से आपको काफी लाभ होगा क्योंकि यह व्रत करने से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होने के साथ ही साथ मन की शांति बनी रहती है. इस व्रत से विद्या एवं व्यापारिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ होता है. बुधवार का व्रत जो भी रखता हैं उसका जीवन सुख शांति और धन- धान्य से भर जाता है. इसके अलावा भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

बुधवार व्रत शुरू करने से पहले ऐसे लें संकल्प : बुधवार व्रत की शुरुआत करने से पहले व्रती को संकल्प लेना चाहिए. संकल्प के लिए पहले बुधवार व्रत के दिन एक नारियल मंगाए. (ध्यान रखें सिर्फ पहले बुधवार के दिन ही आपको नारियल मंगाना है, इसके बाद के बुधवार व्रत के लिए आपको नारियल की आवश्यकता नहीं है) हाथ में नारियल, अक्षत, रोली, पानी और थोड़े पुष्प ले लें. इसके बाद मन में भगवान गणेश या बुध देवता या फिर दोनों देवता, जिनके लिए भी आप व्रत रख रहे हैं, उनका ध्यान करें और उनके समक्ष संकल्प लें. जैसे '' हे देवता हम आपके लिए 21 या 45 की संख्या में (दोनों में से कोई एक संख्या) बुधवार का व्रत करने वाले हैं. आप हमारे इस व्रत को स्वीकार करें. यह संकल्प लेने के बाद आप अपने व्रत की शुरुआत करें. भगवान के आगे दीपक जलाएं, उन्हें तिलक लगाएं और पुष्प चढ़ाएं. इसके बाद भगवान की स्तुति करें. ये माना जाता हैं कि व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए. आप भागवत महापुराण का पाठ भी कर सकते(Worship of Ganpati and Mercury on Wednesday) हैं.

बुध देवता की पूजा कैसे करें : बुध गायत्री मंत्र का पाठ करने से बुध ग्रह की शांति होती है. बुध गायत्री मन्त्र- ''ऊँ चन्द्रपुत्राय विदमहे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुध: प्रचोदयात '' इस मन्त्र को बुधवार व्रत के दौरान बुध गृह की शांति के लिए एक सौ आठ दाने की स्फटिक माला से जाप करना चाहिए . जिससे जातक को भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त हो सके.

बुधवार व्रत में क्या खाना चाहिए : बुधवार के दिन व्रती को एक समय दही, हरी मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीजों का सेवन करना चाहिये. इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके अलावा आप व्रत के दौरान दूध, चाय और फल खा सकती (food during wednesday fast) हैं.

बुधवार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए?

बुधवार के दिन किसी से उधार लेनदेन नहीं करना चाहिए. इस दिन उधार लेनदेन करने से संचित धन में कमी आती है.

महिलाओं को बुधवार के दिन हरे वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए. इस दिन मेहंदी लगाना भी सुहाग के लिए शुभ होता है.

बुधवार के दिन भूलकर भी किसी किन्नर का अपमान न करें. इस दिन अगर रास्ते में कोई किन्नर दिख जाए तो उन्हें पैसे या श्रृंगार सामग्री दान करें.

बुधवार के दिन पान न खाएं. इस दिन पान खाने से धन की हानि होती है.

इस दिन को दूध जलाने का काम नहीं करना चाहिए जैसे खीर बनाना, दूध उबालना.

इस दिन किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए .