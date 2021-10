रायपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) के राष्ट्रीय सचिव एवं असम के सह-प्रभारी विकास उपाध्याय (Vikas Upadhyay) इन दिनों असम दौरे पर हैं. असम के मोरियानी विधानसभा उपचुनाव (By Election in Moriyani Assembly) को लेकर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय (Congress Leader Vikas Upadhyay) ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर नगर में साइकिल मार्च (Cycle March) निकाली. जिसमें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कामलाक्षा देव, NSUI प्रदेश अध्यक्ष किसानू बोरवा, यंग ब्रिगेड के उपाध्यक्ष विपुल राभा, पूर्व विधायक दुर्गा भूमिर, प्रणव बोरवा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए.

मोरियानी विधानसभा में विकास उपाध्याय ने निकाली साइकिल रैली

यह भी पढ़ें: कवर्धा पहुंचे वन मंत्री मोहम्मद अकबर, बीजेपी ने लगाए गो बैक के नारे



महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार

लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और खाद्य तेल की कीमतों के लेकर विकास उपाध्याय ने केंद्र पर हमला बोला. विकास उपाध्याय ने मोदी सरकार पर महंगाई को बढ़ाने का आरोप लगया. पेट्रोल-डीजल और दैनिक जीवन में यूज होने वाले वस्तु तक के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी से आम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो चुका है.

जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के दर में वृद्धि होती हैं जिसके परिणामस्वरूप दैनिक जीवन में उपयोग में लाये जाने वाली सभी वस्तुएं महंगी होती जाती हैं. जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद केंद्र सरकार प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार वृद्धि करते जा रही हैं. उससे आम लोग परेशान हैं.



धर्म और जाति के नाम पर बीजेपी करती है राजनीति : विकास उपाध्याय

वहीं असम में मोरियानी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सह-प्रभारी विकास उपाध्याय ने बताया कि इस बार के उपचुनाव में महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला हैं. धर्म और जाति के नाम पर आपस में एक-दूसरे से लड़वाने वाले बीजेपी के नेताओं को मोरियानी की जनता इस उपचुनाव में करारा जवाब देगी.