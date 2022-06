रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी को लेकर किए गए ट्वीट को सरकार के प्रवक्ता व कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सही ठहराया (Baghel said to install camera in ED office) है. रविंद्र चौबे कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत क्या कहा है? कल भी ईडी ने राहुल गांधी से प्रश्न किया. जिसके बाद राहुल गांधी ने पूछा क्या और प्रश्न बचे हैं? सारी रात बैठाकर प्रश्न कर लीजिए, ताकि दूसरे दिन आने का काम ना रहे, इशारों-इशारों में यह साबित हो गया कि आखिरकार प्रश्न कौन बनाता है?

कृषि मंत्री ने किया समर्थन: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर ट्वीट किया है तो यह सच्चाई है. देश को मालूम होना चाहिए कि ईडी किसके संपर्क में है और किसके निर्देश पर किस तरीके से काम करता है.

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे

सीएम बघेल ने किया ट्वीट: बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा, "ED ऑफिस में कैमरा लगा दीजिए. सभी मीडिया हाउस को लिंक दे दीजिए. देश को भी तो पता चले कि ED के सवाल क्या हैं और राहुल गांधी जी के जवाब.कर पाएंगे आप? "