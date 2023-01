रायपुर / हैदराबाद : पिछले कुछ माह से यूएसबी टाइप सी के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला है. हाल ही में कई नए फोन में इस तकनीक का उपयोग किया गया . ऐसे में उपभोक्ता के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है कि यूएसबी टाइप-सी है क्या और इसके क्या फायदे हैं. यूएसबी टाइप सी ने मोबाइल फोन में भले ही कई साल पहले दस्तक दिया हो, लेकिन लैपटॉप और टैबलेट में यह पहले से ही देखने को मिला था. सबसे पहले एप्पल ने अपने मैकबुक में इस पोर्ट (USB Type C Port) का उपयोग किया था. इसके बाद नोकिया टैबलेट में भी कपंनी ने यूएसबी टाइप सी पोर्ट का उपयोग किया. फोन में सबसे पहले वनप्लस 2 में सी टाइप चार्जर को देखा गया. इसके बाद गूगल के लॉन्च किए गए एलजी नेक्सस एक्स और हुआवई नेक्सस 6पी में भी यूएसबी टाइप सी का उपयोग किया गया. Advantages of type C USB cable

दोहरी गति से डाटा हस्तांरण : यूएसबी टाइप सी (type C USB cable ) यूएसबी के नए तकनीक संस्करण 3.1 पर कार्य करता है. यूएसबी के पुराने संस्करण 3.0 के माध्यम से अधिकतम 5जीबीपीएस की गति से डाटा का हस्तांरण किया जा सकता था. वहीं यूएसबी टाइप-सी यूएसबी 3.1 को सपोर्ट करता है और यह 10 जीबीपीएस की गति से डाटा हस्तांरण करने में सक्षम है.चंद सेकेंड में यह हाईडेफिनेशन वीडियो फाइल का हस्तांरण कर सकता Benefits of type C USB cable है.



पहले से ज्यादा कंफर्टेबल :पुराने यूएसबी में आपको एक तरफ कंप्यूटर के लिए जबकि दूसरी ओर टैबलेट या मोबाइल के लिए कनेक्टिविटी का विकल्प दिया जाता था. वहीं नए यूएसबी टाइप सी केबल में दोनों तरफ समान केबल होता है. आप किसी भी छोर से इसका उपयोग कर सकते हैं. वहीं इस चार्जर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लैपटॉप, टैबलेट और फोन के लिए एक ही चार्जर का उपयोग किया जा सकता है. हर किसी के​ लिए अलग चार्जर लेकर चलने की जरूरत नहीं है.

कम समय में तेजी से चार्ज करने में सक्षम : यूसबी टाइप सी की तुलना अगर पुराने यूएसबी टाइप ए और यूएसबी टाइप बी से करें तो यह छोटा और पतला है. हालांकि यह फोन में उपयोग होने वाले माइक्रो यूएसबी से थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे अन्य डिवाइस को स्लिम रखने में मदद मिलती है. (USB 2 vs Micro USB) यूएसबी टाइप सी की चौड़ाई मात्र 8.4 एमएम है जबकि उंचाई 2.6 एमएम तक होती है. यूएसबी टाइप सी के माध्यम से आप अपने फोन या टैबलेट को जल्दी चार्ज कर सकते हैं. पुराना केबल जहां 5 वोल्ट तक पावर सप्लाई करने में सक्षम है. वहीं नया यूसएबी टाइप सी 20 वोल्ट तक का पावर सप्लाई करने में सक्षम है.

एक साथ कई डिवाइस को कर सकते हैं चार्ज : यूसबी टाइप सी (USB Type C Port ) का एक और फायदा यह है कि इससे आप न सिर्फ इससे अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं बल्कि अपका फोन दूसरे फोन को भी चार्ज करने में मदद मिलती है. यूएसबी टाइप-सी की सबसे बड़ी खासियत है कि यह अब डिसप्ले तकनीक से लैस है। इसमें आप यूएसबी के माध्यम से ही मॉनिटर और टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं. यह ऑडियो व्युजूअल प्रदान करने में सक्षम है.

ये भी पढ़ें- डेस्कटॉप के लिए अपना कैमरा ऐप बंद कर रही स्नैप, जानिए कारण

USB Type C केबल के प्रकार

USB1.X:ये एक तरह का External Bus Standard है. इसमें 12 Mbps की Speed से डाटा ट्रांसफर होता है और ये करीब 127 पेरिफेरल डिवाइस को सपोर्ट करने में सक्षम होता है. USB 2.0:इसमें डाटा ट्रांसफर की स्पीड करीब 480 एमबीपीएस तक की होती है और इसे हाई स्पीड यूएसबी भी कहा जाता हाई. इसका उपयोग सबसे पहले साल 2001 में किया गया था.इस तरह की यूएसबी पोर्ट में ट्रांसफर की स्पीड 5जीबीपीएस तक की होती है. इसमें पिछली यूएसबी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और अच्छी स्पीड मिलती है.

USB 3.0:इस तरह की यूएसबी में आपको 10 जीबीपीएस तक की ट्रांसफर स्पीड मिल जाती है. इन्हें सुपर स्पीड + यूएसबी भी कहा जाता है. इसे साल 2013 में लॉंच किया गया था. USB 3.2:यूएसबी 3.2 स्पीड के मामले में सबसे आगे है. इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड 20 जीबीपीएस तक की है. अगर किसी के फोन में ये है तो वो आसानी से कम्प्युटर या लैपटाप में डाटा ट्रांसफर कर सकता है. इस तरह की केबल केवल नई डिवाइस को ही सपोर्ट करती है क्योंकि नई डिवाइस में उनके लिए पोर्ट दिया जाता है.