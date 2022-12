बल्लीमारान बैंड के फाउंडर एक्टर सिंगर पीयूष मिश्रा ने की दिल की बात

सवाल- रायपुर शहर से आपका पुराना नाता रहा है, लगातार आप रायपुर आते रहते हैं , रायपुरियंस को क्या कहना चाहेंगे? Actor Piyush Mishra in Raipur

जवाब-रायपुर शहर के लोग बहुत अच्छे है, क्योंकि लोग बड़ा ही जोशीला स्वागत करते हैं,यहां आता हूं तो यहां के लोग जोश से भर देते है, फिर से रायपुर आ कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.Exclusive interview with Piyush mishra





सवाल- जिस उम्र में लोग स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं लेकिन आपने 46 की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की ? आपके प्रेरणा की क्या वजह रही

जवाब- मैं लगातार काम करते रहा, इसके पीछे को फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ काम करते चलो और काम करते चलो और कुछ नही.Actor Singer Piyush Mishra





सवाल- बल्लीमारान बैड का कॉन्सेप्ट कैसे आया इसकी शुरुआत कब हुई?

जवाब- बैंड का कांसेप्ट मुझे निशांत अग्रवाल ने दिया था, उसने कहा था कि जो आप गाने गाते है.उसे बैड में परिवर्तन करो, शुरुआत में 3 लोगों का बैड था. जिसमें मैं निशान्त और जयंत थे. धीरे धीरे 8 लोग बैंड में हो गए है.2016 में हमने बैंड की शुरुआत की थी, बैड को आज 6 साल हो गए हैं.Concept of Ballimaran bed





सवाल- आपके गानों में गलियों के शब्द है , आपके ख्यालों से अपने गानों को लिखते हैं?

जवाब- मैं गलियों में ही पला बढ़ा हूं, इसलिए प्रादेशिक शब्द मैंने ले लिए है, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं समझता, हमारी वही जनभाषा है, अगर कोई शुद्ध हिंदी और शुद्ध उर्दू या शुद्ध अंग्रेजी में बात करेंगे किसी को भी बाते समझ नहीं आएगी..



सवाल- बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट का एक दौर चल पड़ा है इसके लेकर आप क्या कहेंगे?

जवाब-इस विषय में मैं कुछ नही कहना चाहता.





सवाल- साउथ की फिल्म को ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसे लेकर आप क्या कहेंगे?

जवाब- वे हमसे ज्यादा समझदार हैं.





सवाल- लगातर थियेटर ग्रुप कम होते जा रहे है, इसके लेकर आपका क्या कहना है?

जवाब- थियेटर ग्रुप हर जगह कम हो रहे लेकिन थियेटर कभी मरेगा नही,थिएटर कभी मर भी नहीं सकता यह लाइव आर्ट है वह हमेशा जिंदा रहेगा.

Live concert of Ballimaran Band in Raipur