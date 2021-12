रायपुर: रायपुर के हीरापुर शराब दुकान (Liquor shop in Raipur) में चोरी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है. शराब दुकान का पूर्व सुरक्षा गार्ड चोरी का आरोपी निकला ( Accused of theft arrested in liquor shop) है. बुधवार की रात उसने चोरी की वारदता को अंजाम दिया था. शराब दुकान की लॉकर में रखे नगदी को उसने पार कर किया (Accused of theft arrested in liquor shop in Raipur) है.