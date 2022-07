रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा (Accused of murder and robbery of watchman in Raipur) है. रायपुर में आए दिन हत्या और लूट की वारदात हो रही है. रायपुर पुलिस ने रायपुर में चौकीदार की हत्या और लूट के मामले में बड़ा खुलासा किया (Murder and robbery incidents in raipur) है. पुलिस ने चौकीदार की हत्या और लूट के चार आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार (raipur crime news) किया है.

रायपुर में चौकीदार से लूट और हत्या

लूट की नीयत से की चौकीदार की हत्या: पुलिस लूट और हत्या के चार आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार कर रायपुर लेकर आई है. आरोपियों ने लूट के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. उसके बाद सभी फरार हो गए थे. पुलिस ने इस केस में चार आरोपियों को ओडिशा से धर दबोचा (Accused of murder and robbery of watchman in Raipur arrested from Odisha) है. रायपुर सिविल लाइन कंट्रोल रूम में एएसपी सिटी और क्राइम एएसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया है.

पुलिस ने आरोपियों को ऐसे किया गिरफ्तार: रायपुर में एक्सप्रेस वे पर चौकीदार पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया था. उसके बाद उसे लूटकर आरोपी फरार हो गए थे. गंभीर हालत में चौकीदार दुखित राम यादव को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस वारदात के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज किया. रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बाद एसीसीयू और खम्हारडीह थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी. पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले. जिसमें अज्ञात आरोपियों की जानकारी मिली. फिर पुलिस ने लाभांडी निवासी मोंगराज से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कबूली. फिर पुलिस ने बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी की.







ओडिशा से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी: रायपुर सिटी एएसपी तारकेश्वर पटेल और क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि "घटना 8 जुलाई की है. जांच में एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा. पूछताछ के आधार पर तीन अन्य आरोपियों की जानकारी मिली. तीनों आरोपी ओडिशा फरार हो गए. आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना की गई. जहां से तीनों आरोपी भवेश यादव, नंदू सोना और चेतन निषाद को गिरफ्तार किया गया. भावेश और अजय पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के बाद उन्होंने लूट की योजना बनाई थी. पीड़ित मोटरसाइकिल पर आ रहा था उसे रोककर उन्होंने उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसे चाकू मारकर फरार हो गए.