रायपुर : इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल की जानकारी नहीं देता बल्कि ये भी बताता है कि वो कौन सी गलतियां ( Know the history of today) थीं.जिसके कारण हमारा आज प्रभावित हो रहा है. साथ ही साथ इतिहास ऐसी कई तारीखों को हमारे सामने लाता है.जिस दिन ऐसे निर्णय लिए गए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हुए. इसी कड़ी में हम जानेंगे आज 29 जुलाई को देश-दुनिया में क्या हुआ था. कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थीं. जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा. जानेंगे, आज के दिन जन्में खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए.

29 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएं – Important events of July 29

1748: ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिये ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची.

1858: यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए.

1876: भारत में विज्ञान संगठन की स्थापना की गई.

1921: जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कस पार्टी के नेता चुने गये.

1941: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घटक जापान ने ईसवी को चीन और भारत पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक इस क्षेत्र के दक्षिणी तट पर उतारे.

1949: ब्रिटिश ब्राडकॉस्टिंग कार्पोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ.

1957: संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का गठन किया.

2007: वैज्ञानिकों ने एथेंस में प्री हिस्टोरिका पीरियड के हाथी के दांत की खोज की.

29 जुलाई को जन्मे व्यक्ति (Born on 29 July)

1904: आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में से एक जे. आर. डी. टाटा का जन्म हुआ.

1905: संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव रहे डैग हैमरस्क्जोंल्ड का जन्म हुआ था.

29 जुलाई को किनका हुआ निधन (Died on 29 July)

1891: प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाशास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का निधन हुआ था.

2003: भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन हुआ था.