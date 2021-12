रायपुरः प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के बाद शुक्रवार को कोरोना केसों में कमी देखी (Decrease in corona speed in chhattisgarh) गई है. आज कोरोना के 20 संक्रमित मरीज पाए गए (20 corona infected patients found in Chhattisgarh)हैं. गुरुवार को 32 लोग प्रदेश में कोरोना संक्रमित पाये गए थे. ऐसे में कोरोना केसों में हो रही कमी से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है. इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Corona New variant Omicron) का खतरा प्रदेश में लगातार मंडरा रहा है. हालांकि अब तक प्रदेश में नए वैरिएंट से संक्रमित एक भी मरीज नहीं मिले हैं.

इन जिलों में नहीं मिले मरीज

प्रदेश में आज 25 हजार 29 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 20 लोग संक्रमित मिले हैं.प्रदेश में आज किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है. जिसके बाद राज्य में आज पॉजिटिविटी दर (corona positivity rate) 0.08 फीसदी है. प्रदेश के 2 जिलों में आज एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है. कोंडागांव, नारायणपुर में संक्रमितों की संख्या शून्य है.

कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य

कोरोना टीकाकरण (corona vaccination in chhattisgarh) का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को प्रदेश में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है. टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की आधी आबादी को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं. प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 85 लाख 60 हजार 597 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं. वहीं 1 करोड़ 85 लाख 60 हजार 597 लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है. राज्य में 94 फीसद आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है. पहली और दूसरी दोनों खुराक को मिलाकर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 96 लाख 56 हजार 593 टीके लगाए जा चुके हैं.