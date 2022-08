20 august history : 20 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 20 अगस्त (20 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 20 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 20 August in India and world) थीं.



20 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 20)

उत्तरी इजीरयली शहर अक्को में राजा रिचर्ड प्रथम ने 20 अगस्त 1191 में 3000 मुस्लिम कैदियों की हत्या करवाई. पूर्वी एशिया से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 1597 में वापस आया . इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 20 अगस्त 1641 में शांति समझौता हुआ. राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन 1828 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में संपन्न हुआ. रोनाल्ड रॉस ने 1897 में कलकत्ता(अब कोलकाता) के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की. फ्रांस के एडोल्फ 1913 में पेगोड पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पाइलट बने. मोप्ला् विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ. यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को 1949 में अंगीकार किया गया. फ्रांसीसी सेनाओं ने 1953 में मोरक्को के सुल्तान सीदी मोहम्मद बिन यूसुफ को गददी से हटाया. मोरक्को और अल्जीरिया में 1955 को फ्रांस-विरोधी दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए. ओहियो में विल्बरफोर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना 1856 में हुई. सोवियत संघ ने 1962 में नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया. तत्कालीन सोवियत रुस ने 1972 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया. अमेरिका के वोयागेर दो अंतरिक्षयान को 1977 में प्रक्षेपित किया गया. प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया. पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का 1988 में हवाई दुर्घटना में निधन एवं सीनेट के सभापति ग़ुलाम इशहाक खान राष्ट्रपति बने. भारत और नेपाल में 1988 को 6।5 की तीव्रता वाले भूकंप से एक हजार लोगों की मौत हुई. उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने 1991 में तत्कालीन सोवियत रुस संघ से अलग होने की घोषणा की. सं.रा.अमेरिका द्वारा क्यूबा के शरणार्थियों को 1994 में आश्रय देने की 28 वर्ष की पुरानी नीति को समाप्त करने की घोषणा. पुरूषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के आमने सामने की टक्कर में 1995 को 350 लोगों की मौत हो गई. लिएंडर पेस ने 1998 में पीट सम्प्रास को हराकर पायलेट पेन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता जीता. स्पेन में भारतीय चैम्पियन विश्वनाथन आनन्द ने 2001 में स्पेन के अलेक्सेई शिरोव को शिकस्त देकर विलारोडेज शतरंज चैम्पियनशिप का ख़िताब जीता. फ़िलिस्तीन छापामार नेता अबू निदाल 2002 में मरा पाया गया. फोर्ब्स पत्रिका ने 2004 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की उनमे अमेरिका की कोंडोलीजा राइस, चीन की वू यी तथा भारत की सोनिया गांधी क्रमश: प्रथम तीन स्थानों पर. भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया. रसायन और उर्वरक मंत्री राम विलास पासवान ने 2008 में खाद उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की. वेनेजुएला की राजधानी काराकस में 2012 को दंगे में 20 लोग मरे. भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा की मृत्यु 2011 में हो गई. उत्तरी काकेशस में 2013 को रूसी पुलिस की कार्रवाई में नौ आतंकवादी मारे गए.

20 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Famous Birthdays on 20 August)

कर्नाटक के 8वें मुख्यमंत्री डी. देवराज अर्स का जन्म 1915 में हुआ.

प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ था.

भारत के नौवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 1944 को हुआ था.

इंफ़ोसिस कंपनी के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति का जन्म 1946 को हुआ था.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेन्द्र कुमार पचौरी का जन्म 1940 को हुआ था.

मुग़ल वंश के अजीमुश्शान का पुत्र फ़र्रुख़सियर का जन्म 1685 में हुआ.

भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म 20 अगस्त 1986 को हुआ था.

20 अगस्त को हुए निधन (Famous Death on 20 August)

उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का निधन 20 अगस्त 1991 को हुआ था.

इतिहासकार गंगाराम सम्राट का निधन 2004 में हुआ.

भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का निधन 20 अगस्त 2011 को हुआ था.

प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु बी. के. एस. आयंगर का निधन 20 अगस्त 2014 को हुआ था.

20 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव (Important Days on 20 August)