17 august history : 17 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 17 अगस्त (17 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 17 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 17 August in India and world) थीं



17 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं ( Important events of August 17)

फ्रांस, रूस और प्रशिया के बीच समझौते पर 1717 में हस्ताक्षर किये गये. स्वीडन और रूस के बीच शांति समझौते पर 1743 को हस्ताक्षर किये गये. यहूदियों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 1787 में समूह बनाकर प्रार्थना करने की इजाजत मिली. ब्रिटेन की संसद में 1836 में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किये गये. हवाई द्वीप में 1858 को पहला बैंक खोला गया.. पहली अंतरराष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता लंदन की टेम्स नदी पर 1869 को आयोजित हुई. मदन लाल ढींगरा को 1909 में वायली और लालकाका की हत्या मामले में पेंटोनविली कैदखाने में फाँसी दी गयी. लिथुवानिया ने 1914 में जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया. चक्रवाती तूफान से 1915 को गेलवेस्टोन और टेक्सास में 275 लोगों की मौत. इटली ने 1917 में तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की. फ्रांस और जर्मनी के बीच व्यापार समझौते पर 1924 को हस्ताक्षर किये गये. पूर्वी जर्मनी सरकार ने 1941 में बर्लिन की दीवार का काम पूरा किया. सुकर्णों और मोहम्मद हट्टा ने 1945 में इंडोनेशिया में नीदरलैंड से अपनी आजादी की घोषणा की. भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकडी 1947 को स्वदेश रवाना हुई. सोवियत संघ और इराक ने 1959 में इराक में परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिये संधि पर हस्ताक्षर किये. जर्मनी में 1982 को पहली सीडी (कंपेक्ट डिस्क) लोगों के लिये उपलब्ध की गई. पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक और अमेरिका के राजदूत अर्नाेल्ड राफेल की 1988 को एक हवाई दुर्घटना में मौत. सं.रा. अमेरिका और जापान ने 1994 में वाशिंगटन में पेटेंट समझौते पर हस्ताक्षर किये. राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपने अनैतिक आचरण के लिए 1998 में प्रथम बार ग्रैंड जूरी के समक्ष उपस्थित हुए. तुर्की में 1999 को हुए ज़ोरदार भूकंप के कारण कम से कम एक हज़ार लोगों की जान गई. रूस ने 2002 में दलाई लामा को अपने देश में दौरे के लिए वीजा देने से इन्कार किया. उदारवादी राजनीतिक लिओनल फ़र्नाडीस ने 2004 में डोमिनिक गणराज्य के नये राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की. पूरा बांग्लादेश 2005 को बम धमाकों से दहला। 63 ज़िलों में लगभग 400 विस्फोट हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश की बेटी की सगाई रिपब्लिकन सांसद जॉन हेगर के बेटे के साथ 2007 में हुई. झामुमो ने 2008 में 23 माह पुरानी मधुकोड़ा सरकार से समर्थन वापस लिया.. अमेरिका के महान् तैराक एक ओलंपिक खेल के दौरान आठ स्वर्ण पदक जीतने वाले 2008 में पहले खिलाड़ी बने. आंतरिक सुरक्षा के मसले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एकदिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया. इराक की राजधानी बगदाद में 2010 को सेना के 11वीं डिवीजन के मुख्यालय के पास भर्ती के लिए जमा युवकों के बीच हुए आत्मघाती बम हमले में 60 लोग मारे गए और 125 अन्य घायल हो गए. जून 2010 को समाप्त तिमाही में चीन (1340 अरब डॉलर), जापान (1290 अरब डॉलर) को पीछे छोड़ते हुए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. लोकपाल आंदोलन: जेपी पार्क में अनशन जारी रखने की लिखित अनुमति मिलने तक अन्ना हजारे ने 2011 में रिहाई के बावजूद तिहाड़ में ही रहकर अनशन जारी रखा.

17 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 17 August)

साहित्य जगत् में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म 1916 को हुआ था.

अंगोलाई राजनीतिज्ञ अगस्टीन्हो नीटो का जन्म 1922 में हुआ.

भारतीय रिजर्व बैंक के इक्कीसवें गवर्नर वॉय. वी. रेड्डी का जन्म 1941 को हुआ था.

भारतीय रिजर्व बैंक के बीसवें गवर्नर बिमल जालान का जन्म 1941 को हुआ था.

17 अगस्त को हुए निधन (Died on 17 August)

महान् स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन 1949 को हुआ था.

महान् देशभक्त, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा का निधन 1909 को हुआ था.

प्रसिद्ध साहित्यकार फ़ादर कामिल बुल्के का निधन 17 अगस्त 1982 को हुआ था.

17 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव (Important events and festivities of 17 August)