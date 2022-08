13 august history : 13 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 13 अगस्त (13 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 13 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 13 August in India and world) थीं.





13 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 13)

फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने 1598 में नांत का प्रख्यात आदेश जारी किया। इस आदेश के आधार पर प्रोटेस्टेन्ट ईसाईयों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी डच खगोलशास्त्री क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1642 में मंगल के दक्षिणी ध्रुव की चोटी का पता लगाया स्वीडन और डेनमार्क ने 1645 में ब्रह्मसब्ररो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में 1784 को पेश हुआ दासों के व्यापार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन और हालैंड के बीच 1814 में समझौता हुए अमेरिकी समाचार पत्र “एफ्रो-अमेरिकन” का बाल्टीमोर से 1892 में प्रकाशन शुरू हुआ जार्ज डेवी के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 1898 में फिलिपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया इंग्लैंड ने 1902 में ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हराकर ओवल की प्रसिद्ध जीत दर्ज की इंग्लैंड के हैरी ब्रेअर्ली, शेफील्ड ने 1913 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया नवनिर्मित पोलिश बंदरगाह जिडायनिया पर 1923 में पहला बड़ा समुद्री जहाज आया गुस्ताव स्ट्रेसीमैन जर्मनी की चांसलर 1923 को नियुक्त हुई तथा वेमर गणराज्य में गठबंधन सरकार का गठन हुआ भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान 1951 में भरी राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में 1956 को विधेयक पारित हुआ अफ्रीका फ्रांस के कब्जे से 1960 में स्वतंत्र हुआ अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण 1977 में किया गया वाशिंगटन में इजरायल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता 1993 में सम्पन्न थाईलैंड के नाखोन रचासिमा में 1993 को होटल ढह जाने से 114 लोग गए संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच 1994 को जेनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में ऐतिहासिक सहमति लेखिका तसलीमा नसरीन की नई पुस्तक ‘आमार मऐबेला’ (मेरा बचपन) पर बांग्लादेश सरकार ने 1999 को प्रतिबंध लगाया, स्टेफ़ी ग्राफ़ ने टेनिस से सन्न्यास लिया रोनाल्ड वेनेशिअन सूरीनाम के नये राष्ट्रपति 2000 में नियुक्त इंटरपोल ने 2002 में नेपाल के 8 माओवादी आतंकवादियों की तलाश के लिए ‘रेड कार्नर’ नोटिस जारी किया यूनानी सभ्यता की नुमाइश के साथ ओलम्पिक 2004 को शुरू हुआ ग्रीस के एथेंस में 28 वां ओलंपिक खेलों की शुरूआत 2004 को हुई श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिरगमर की हत्या एवं उसके बाद इमरजेंसी 2005 में लागू विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने 2008 में वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहाँ की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया भारत ने 2008 में मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्वर (एमबीआरएल) वीपन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षण किया प्रसिद्ध अर्धशास्त्री व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती संगराजन को 2008 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया मध्य रूस, साइबेरिया और पश्चिमी कनाडा के जंगलों में 2010 को लगी भयंकर आग से प्रतिदिन 7 करोड़ टन जहरीला कार्बन मोनो ऑक्साइड के हो रहे उत्सर्जन से उत्तरी ध्रुव पर जहरीले गैसीय बादल इकट्ठा हो गए लंदन में 30वें ओलंपिक खेलों का समापन 2012 में हुआ इराक के बगदाद में 2015 को एक ट्रक में बम विस्फोट से 76 लोग मारे गये और 212 अन्य घायल हुए

13 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 13 August)

अंग्रेजी और बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक तथा महान् शिक्षाशास्त्री रमेश चन्द्र दत्त का जन्म 1848 को हुआ था

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ गंगाप्रसाद वर्मा का जन्म 1863 को हुआ था

भारत के प्रसिद्ध कांतिकारी नरेन्द्र मोहन सेन का जन्म 1887 को हुआ था

प्रख्यात फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म 1899 को हुआ था

भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को हुआ था

हिन्दी सिनेमा जगत की जानीमानी अभिनेत्रियों में से एक हैं योगिता बाली का जन्म 1952 को हुआ था

भारतीय अभिनेता, निर्माता सुनील शेट्टी का जन्म 1961 को हुआ था

भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म 1963 को हुआ था

13 अगस्त को हुए निधन ( Died on 13 August)

भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का निधन 1795 को हुआ था

आधुनिक नर्सिग आन्दोलन की जन्मदाता फ़्लोरेन्स नाइटिंगेल का निधन 1910 को हुआ था

प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी भीकाजी कामा का निधन 1936 को हुआ था

13 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव (Important day of August 13)