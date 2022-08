11 august history :11 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 11 अगस्त (11 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 11अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 11 August in India and world) थीं.

11 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 11)

अलाउद्दीन हसन गंगू ने 1347 में राजसी सत्ता हासिल की और बहमनी वंश की स्थापना की कंबोडिया 1863 में फ्रांस का संरक्षित देश बना क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 को फांसी दी गई फ्रांस ने 19।4 में ऑस्ट्रिया और हंगरी पर आक्रमण की घोषणा की पॉलैंड से यहूदियों को 1914 में निकाला गया पर्शिया और इराक के बीच 1929 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए ब्रिटेन के पोर्टलैंड बंदरगाह पर जर्मनी ने 1940 में हवाई हमला किया अमेरिका ने 1944 में सुमात्रा द्वीप समूह के पालेमबेंग क्षेत्र पर हवाई हमला किया लंदन में समर ओलंपिक की शुरुआत 1948 में हुई अफ्रीकी देश चाड़ ने 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की दादर नगर हवेली का भारत में 1961 को विलय हुआ और इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन मे 1976 को हुए दंगो में 17 लोग मारे गए तत्कालीन सोवियत रूस ने 1984 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया रोनाल्ड रीगन 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्यग्रहण 1999 में दिखा फिजी के विद्रोही नेता जार्ज स्पेट के ख़िलाफ़ 2000 में देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने 2003 में अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली पाकिस्तान ने 2006 में तीसरी अगोस्टा 90बी श्रेणी की पनडुब्बी का जलावतरण किया मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात ने 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपये के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये पाउल कागमे रवांडा के नये राष्ट्रपति 2010 में बने ईरान के तबरीज और अहार में 2012 को हुए भूकंप से 153 लोग मारे गए और करीब 1300 लोग घायल हुए बांग्लादेश में एक मस्जिद में 2012 को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हुई पाकिस्तान के काबुल में 2013 को आए बाढ़ से 22 लोग मरे

11 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 11 August)

दुनिया में जिमनास्‍टिक्‍स की नींव रखने वाले जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक लुडविग का जन्म 1778 को हुआ था

पश्चिम भारतीय क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म 1892 को हुआ था

भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी लालमणि मिश्र का जन्म 1924 को हुआ था

लघु कथा लेखक, मलयाली भारतीय फ़िल्म निर्माता-निर्देशक और पटकथा लेखक जॉन अब्राहम का जन्म 1937 को हुआ था

भारतीय रिज़र्व बैंक के बाइसवें गवर्नर डी. सुब्बाराव का जन्म 1949 को हुआ था

भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का जन्म 1954 को हुआ था

भारतीय क्रिकेटर एम. वी. नरसिम्हा राव का जन्म 1954 को हुआ था

भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन का जन्म 1974 को हुआ था

11 अगस्त को हुए निधन ( Died on 11 August)