रायगढ़ : खरसिया के छाल में हुई चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत समेत पांच आरोपियों को (Five Accused of Theft Case Arrested in Raigarh) गिरफ्तार कर लिया है. जबकि चोरी के 7 मामलों में शत-प्रतिशत बरामदगी भी पुलिस ने कर ली है. आरोपियों से नगदी समेत करीब 20 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात की बरामदगी की गई.

आरोपियों के पास से 20 लाख के माल की बरामदगी

जिले में चोरी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देख रायगढ़ एसपी ने विशेष टीम बनाकर चोरों को पकड़ने और माल बरामदगी का निर्देश दिया था. इस पर आज सात चोरी के मामले में एक नाबालिग समेत पांच आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. उनसे करीब 20 लाख रुपए के माल की बरामदगी भी गई है. साथ ही अब उनपर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों ने खरसिया, छाल, जांजगीर चांपा, सक्ति, मालखरोदा और सारागांव में कुल 7 चोरी की वारदात में शामिल होना कबूल किया है.

रायपुर: इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, डेढ़ लाख का सामान बरामद

गिरफ्तार आरोपियों के में से एक पर पूर्व में चोरी के 20 मामलों में हुआ था एक साथ चालान

गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने-चांदी, एक विदेशी करंसी नोट, घड़ी, बाइक और एक लाख रुपये नगद बरामद किये हैं. चोरी में शामिल एक आरोपी सुनील बरेठ पर पूर्व में बिलासपुर पुलिस ने चोरी के 20 मामलों में एक साथ चालान की कार्रवाई की थी. पुलिस ने चोरी में शामिल जांजगीर चांपा निवासी सूरत दास महंत (26 वर्ष), भगत लाल यादव (30 वर्ष), सुनील बरेठ (31 वर्ष), विनोद रविदास और सुनील भैना को भी गिरफ्तार किया है.