रायगढ़: शहर के विनोबा नगर वार्ड क्रमांक 34 के कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवारों ने अपने आशियाने को बचाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है. कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार चालीस साल से विनोबा नगर में आशियाना बनाकर रखा है. लेकिन इन दिनों विनोबा नगर की इनकी कॉलोनी पर शहर के राइस मिलर की (Rice miller eyes on the land of the poor) नजर है. इन्हें अब जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि यदि ये जमीन राइस मिलर की होती तो पिछले 40 साल से उन्हें हटाने के लिए कोई क्यों नहीं आया. वहीं कुछ परिवारों के पास इस जमीन का पट्टा भी है.

राइस मिल संचालक पर आरोप : राइस मिल संचालक सुनील कुमार गुप्ता (Rice mill operator Sunil Kumar Gupta) पर यहां रह रहे कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं. कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि वो अपना घर बनवा रहे थे. इसी दौरान सुनील कुमार गुप्ता ने बाधा उत्पन्न की. जबकि इस जमीन पर ये लोग साल 1983 से काबिज हैं. वहीं कुछ परिवारों को शासन की तरफ से पट्टा भी मिला (The families also got the lease from the government) है. लेकिन अब राइस मिल संचालक इस जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है.जिसके बाद कुछ नि:शक्तजन और गरीब परिवार के लोगों ने कलेक्टर और एसपी से गुहार लगाई है.