रायगढ़: जिले के भूपदेवपुर स्थित नवोदय ‎विद्यालय के कई बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमण की (Bhupdevpur navodaya school children corona infected) चपेट में आ गये हैं. 200 से ज्यादा बच्चों के सैंपल जांच किए गए जिसमें 13 बच्चे संक्रमित पाए (Many children corona infected in Raigarh ) गए है. सभी संक्रमित बच्चे 8वीं ‎और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं. ‎शुक्रवार सुबह स्कूल में 3‎ छात्राओं में सर्दी, खांसी बुखार जैसे ‎‎लक्षण दिखे तो उनकी कोविड जांच ‎‎कराई गई. एंटीजन टेस्ट में उनकी‎ रिपोर्ट पॉजिटिव (corona infected childrens of Navodaya Vidyalaya in Raigarh) आई. सतर्कता बरतते हुए देर शाम को‎ उनके संपर्क में आए बच्चों की जांच‎ की गई तो उसमें 10 संक्रमित मिले. सभी संक्रमित‎ स्टूडेंट्स को हॉस्टल से गेस्ट हाऊस‎ में शिफ्ट कर (Many children corona infected in Raigarh) दिया है.

स्कूल कैंपस को‎ कंटनमेंट जोन घोषित किया गया

देर रात‎ तक स्वास्थ्य विभाग‎ की टीम स्टूडेंट्स की कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग‎ में जुटी रही.‎ सुरक्षा के मद्देनजर भूपदेवपुर‎ स्थित नवोदय स्कूल कैंपस को‎ कंटनमेंट जोन घोषित कर दिया गया‎ (Raigarh Navodaya Vidyalaya hotspot of Corona ) है. वर्तमान में यहां छठवीं से लेकर‎‎ ‎12वी तक कक्षाओं में पढ़ाई चल‎ रही है. यहां 3 सौ से ज्यादा‎ स्टूडेंट्स स्कूल परिसर में ही रहते हैं.‎ मामले में स्कूल की प्राचार्य से बात‎ करने की कोशिश की गई तो उन्होंने‎ फोन रिसीव तक नहीं किया.

200 से अधिक बच्चों के जांचे गए सैंपल

200 से अधिक बच्चों के सैंपल की जांच की गई. अन्य सभी बच्चों में सामान्य लक्षण हैं. दो स्वास्थ्य‎ अधिकारी वहां पर तैनात हैं.‎ संक्रमित छात्र रायगढ़ शहर के आसपास‎ इलाके के हैं. ये बच्चे यहां हॉस्टल में रहकर‎ पढ़ाई करते हैं. हर रविवार को यहां‎ बच्चों के अभिभावक से मिलने‎ की अनुमति दी जाती है. बीते रात से ही‎ इस इलाके को कंटनमेंट जोन‎ घोषित कर दिया गया है. देर रात‎ तक पॉजिटिव स्टूडेंट्स की ट्रैवल‎ हिस्ट्री लेने के साथ एक-एक बच्चों‎ की कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जा (children corona infected Navodaya Vidyalaya) रही है.

पैरेंट्स से मिलने के बाद‎ बीमार पड़ी तीन छात्राएं‎

इस विषय में सीएमएचओ डॉ. एसएन केशरी ने‎ बताया कि स्टूडेंट्स के पैरेट्स हर‎ रविवार को मिलने के लिए स्कूल‎ के हॉस्टल में (Children corona infected in Raigarh after meeting their parents) आते हैं. 5 दिन पहले कई अभिभावक हॉस्टल आए‎ थे. उसमें से एक अभिभावक‎ संक्रमित मिली. उनके ही संपर्क में‎ आकर तीन छात्राओं को सर्दी,‎ खांसी, बुखार हुआ. जिसके बाद सभी की जांच करायी गई.