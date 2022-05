रायगढ़: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव आज रायगढ़ दौरे पर (Health minister visit in Raigarh) थे. स्वास्थ्य मंत्री ने जिला कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ की. इस दौरान जिले के कार्यकर्ताओं से सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए. जिले का फीडबैक लेने के बाद सिंहदेव ने अधिकारियों से चर्चा (Factionalism seen in Congress in Raigarh) की. इस दौरान पार्टी में गुटबाजी नजर आई.

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव का दौरा प्रदेश की योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और समीक्षा को लेकर था. रायगढ़ के 5 विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने अपनी जीत दर्ज की थी. फिर भी स्वास्थ्य मंत्री के रायगढ़ जिले में दौरा के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी में आकर कार्यकर्ताओं में वह जोश नहीं दिखा. स्वास्थ्य मंत्री के दौरा के दौरान जिले के मंत्री और विधायक नदारद रहे. कार्यक्रम के घंटों बाद धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जिला कांग्रेस कमेटी पहुंचे.

रायगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से चर्चा हुई थी. उन्होंने प्रदेश के मुखिया के बुलावे पर जाने की बात कही है. कल मुझसे मिलने शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़ आएंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार अब नहीं दिख रहे. इसका उदाहरण आज जिला कांग्रेस कमेटी में देखने को मिला.