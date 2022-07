रायगढ़ : रायगढ़ के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित भुईयापाली गांव में एक ग्रामीण ने अपने दो बच्चों को पानी में डूबोकर मारने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर (Father hanged after killing children in Raigarh) ली. घटना से पूर्वांचल में शोक की लहर है. इसकी सूचना गांववालों ने पुलिस को दी . पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई कर शव को फांसी से निकालने के बाद दोनों मासूमों के शवों को भी निकाला.

बेरहम बाप ने पहले मासूम बच्चों को दी मौत

क्यों की हत्या : चक्रधर नगर थानेदार ( case of Chakradharnagar police station area of ​​Raigarh) अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये रायगढ़ लाया गया. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके.

किसने दिया वारदात को अंजाम : जानकारी के अनुसार पिता का नाम नरेश गुप्ता (Reason for murder and suicide not disclosed in Raigarh) है. जिसकी 3 साल की बेटी सिम्मी और 5 साल का बेटा शौर्य था. बताया जा रहा है कि नरेश गुप्ता की पत्नी पिछले कुछ समय से बाहर रह रही है. वह किन वजहों से बाहर रह रही है, इस बात की जानकारी नहीं लग सकी है. फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा.