रायगढ़ः रायगढ़ में एक युवती पर नाबालिग बालक से गलत कार्य करने और उकसाने का मामला दर्ज किया गया (Case registered against girl in Raigarh under POCSO Act) है. मामला रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले नाबालिग बालक के परिजन ने दर्ज कराया है. शिकायत में यह कहा गया है कि बालक को उस युवती ने उकसाने का काम किया और उसे अपने साथ भगाकर ले (Girl accused of seducing minor boy) गई.

शिकायत के बाद काउंसलिंग की गई. अब आरोपी युवती के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के पास मामला भेजा गया है.