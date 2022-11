नारायणपुर : तहसील कार्यालय में ग्राम दुग्गाबेंगाल के दर्जनों किसान पहुंचे और नारायणपुर तहसील प्रभारी सुमित बघेल से किसानों ने रकबे में सुधार कर धान खरीदी करने की मांग की .किसानों ने बताया कि यदि रकबे में सुधार नहीं होगा तो आने वाले दिनों में धान खरीदी केंद्र बंदकर आंदोलन किया जाएगा.किसानों ने बताया कि इस साल सरकार ने धान खरीदी जल्दी शुरु की. लेकिन रकबा में गड़बड़ी होने के कारण किसान अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं. (Zero showing acreage of farmers in Narayanpur )

फसल तैयार लेकिन बिके कहां : किसानों की फसल कटाई और मिंजाई हो चुकी है. खुले में फसल रखी हुई है और बारिश होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है.अन्नदाता किसान पटवारी और जिम्मेदार अधिकारी के पास चक्कर लगाने को मजबूर हो गए हैं.प्रशासन अपनी गलती को जल्द सुधार करने की बात कहकर आश्वासन तो जरूर दे रहा है.इसमें हजारों किसानों के रिकॉर्ड को कैसे कम समय मे सुधारा जा सकता है.ये भी एक बड़ी चुनौती है. (farmers upset due to non sale of paddy)

ये भी पढ़ें- अबूझमाड़ के नक्सल क्षेत्रों में पहुंचा इंटरनेट





सॉफ्टवेयर में गलती के कारण किसान परेशान : बता दें कि धान बेचने के लिए टोकन काटने के दौरान धान खरीदी केंद्रों में रकबा नहीं दिखाने की जानकारी किसानों की हुई तो वे घबरा गए. इसकी जानकारी के बाद किसानों ने गांव के पटवारी से इसकी जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि गिरदावरी हमारे द्वारा सही तरीके से भर कर भेजी गई है.वहीं करलखा हल्का 05 के पटवारी भुवन पात्र ने भुइयां सॉफ्टवेयर में हुई गलती के कारण ऐसा होना बता रहे हैं.Narayanpur latest news