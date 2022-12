नारायणपुर अंजरेल माइंस विकास समिति का विरोध प्रदर्शन

नारायणपुर : Protest of Anjrel Mines Development Committee भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सीएसआर के तहत रावघाट क्षेत्र में नवनिर्मित खोडगांव स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम सुबह 10:30 आयोजित था.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेल-(भिलाई इस्पात संयंत्र) बीएसपी के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ,विशेष अतिथि के रूप में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर के सचिव स्वामी व्याप्तानंद महाराज, नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक सदानंद, जिला पंचायत नारायणपुर के सीईओ को शामिल होना था. Protest of Anjrel Mines Development Committee in Narayanpur. लेकिन यहां पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन होता रहा

BSP प्रबंधन पर अवहेलना का आरोप :रावघाट अंजरेल माइंस विकास समिति के अध्यक्ष ने बीएसपी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि '' खोड़गांव में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र शुभारंभ की जानकारी क्षेत्र के ग्रामीणों की नहीं दी (Khodgaon Health Center) गई. न ही आमंत्रण कार्ड में क्षेत्र के किसी का नाम लिखा गया.ऐसा कर ग्राम गायता,पटेल ,पुजारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अवहेलना बीएसपी प्रबंधन कर रही है.''





क्या है कर्मचारियों का कहना : रावघाट माइंस में कार्यरत कर्मचारी ओम प्रकाश नेताम,नरेश कुमार टेकाम ने बताया कि ''बीएसपी जब क्षेत्र के युवाओं की ट्रेनिंग ली तो उस दौरान बताया कि प्रत्येक कर्मचारियों को प्रतिदिन 665 रुपए की दर से वेतन दिया. पर अभी कम दिया जा रहा है.वहीं कर्मचारियों ने बताया कि सुरक्षा उपकरण से लेकर पीने की पानी तक की सुविधाएं होनी चाहिए. जो नहीं मिला रहा है.कार्यरत कर्मचारियों का बीमा नहीं होना भी बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार बूढ़ादेव अंजरेल माइंस विकास समिति के अध्यक्ष,सदस्य जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन की टीम की बैठक हुई. जिसमें ग्रामीणों की मांगों को पूरा करते हुए आगामी तिथि में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का पुनः लोकार्पण किया जाएगा.''





BSP प्रबंधन पर ग्रामीणों का आरोप : रावघाट अंजरेल माइंस विकास समिति के अध्यक्ष ने बीएसपी प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा ''खोड़गांव में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र शुभारंभ की जानकारी क्षेत्र के ग्रामीणों की नही दी गई न ही आमंत्रण कार्ड में क्षेत्र के किसी का नाम लिखा गया.ऐसा करके ग्राम गायता,पटेल ,पुजारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की अवहेलना बीएसपी प्रबंधन कर रही है.''

बीएसपी अपने CSR के तहत गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती आ रही है. इसके अतिरिक्त मोबाइल डिस्पेंसरियों का भी संचालन किया जा रहा है.नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्र से रावघाट क्षेत्र के रहवासियों को स्वास्थ्य की एक नयी सौगात मिलेगी.स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन रामकृष्ण मिशन नारायणपुर के सहयोग से किया जाएगा.Narayanpur latest news