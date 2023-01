आईजी बस्तर की प्रेस वार्ता

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है. सोमवार को नारायणपुर में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के बाद हालात बिगड़ गए. इसके बाद तीन जिलों की पुलिस बल की तैनाती की गई और लोगों को समझाइश भी दी गई. इसी कड़ी में बुधवार को आईजी सुंदरराज पी ने जिला शांति समिति की बैठक की.

बस्तर आईजी सुंदराज पी ने बताया कि "गुरुवार को जिला मुख्यालय में शांति समिति की बैठक हुई. सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, समाज प्रमुखों और व्यापारी संघ ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की बात कही है. जिले में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले और सोशल मीडिया में भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. press conference of I G Bastar Sundarraj P in narayanpur जिले में कहीं भी गलत संदेहास्पद गतिविधियों से संबंधित सभा आयोजित होती है तो आयोजित करने वालों पर कड़ी कारवाई के लिए पुलिस प्रशासन बाध्य होगा."



भ्रामक सूचना मिलती ही अधिकारियों से करें संपर्क: नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि "2 जनवरी की घटना के बाद जिले में मंगलवार और बुधवार शांतिपूर्ण रहा है. शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक सूचना मिलती है press conference of I G Bastar Sundarraj P in narayanpur तो अधिकारियों से संपर्क कर इसकी जानकारी दें. जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किये हैं.''



यह भी पढ़ें:नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल में ग्रामीणों ने एसपी का सिर फोड़ा, पुलिस पर किया हमला

यह है पूरा मामला: नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 जनवरी को बवाल के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. Uproar over conversion in Narayanpur सोमवार को इस बवाल ने उग्र रूप ले लिया था SP Sadanand Kumar injured in stone pelting. दरअसल धर्मांतरण के विरोध में आदिवासी समाज प्रदर्शन के लिए जुटा था. इस दौरान समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की गई. Narayanpur latest news इसी घटना में एसपी सदानंद कुमार के सिर में गंभीर चोट आई थी.