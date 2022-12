नारायणपुर : Narayanpur neco company not repair road जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर आमदई निको माइनिंग कंपनी का संचालन किया जा रहा है .जहां लौह अयस्क परिवहन और खनन कार्य किया जाता है. प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि '' माइनिंग कंपनी खुलने के पहले माइनिंग प्रबंधन ने कई तरह के लुभावने वादे और प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी.वहीं अब खदान प्रारंभ होने के बाद कंपनी अपने वादों से मुकरते हुए ग्रामीणों को अनदेखी कर रही है.'' Niko company accused of breach of job promise





लोडेड ट्रकों से रास्ता हुआ खराब : लौह अस्यक माइनिंग कंपनी ग्रामीणों को रोजगार नही दे रही है. वहीं दूसरी ओर माइनिग का माल ले जा रहे तेज रफ्तार ट्रकों का कहर लगातार देखने को मिलता है. आए दिन दुर्घटनाएं होती है. साथ ही गांव धूल के गुबार से ढंका रहता है. सड़क किनारे के दुकान और मकान मालिक अपने घर, दुकान के सामने झिल्ली ढककर रहने को मजबूर हैं. वहीं इस रोड से गुजरने वाले स्कूली बच्चों से लेकर नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.





गड्ढों में मुरूम डालकर कंपनी कर रही लीपापोती : आमदाई लौह अयस्क कंपनी में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक के नारायणपुर से ओरछा मुख्य मार्ग से होकर गुजरती हैं. ट्रकों के इस मार्ग के गुजरने से सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है.माइनिग के ट्रकों से खराब हुए डामरीकृत पक्की सड़क पर कंपनी मुरूम डालकर लीपापोती करने में लगा हुआ है. जिसके कारण भी लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं .





रोजगार की तलाश में पलायन : आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया कि ''आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में करोड़ों का मुनाफा ले रही निको जायसवाल माइनिंग कंपनी खुलने के बाद भी क्षेत्र के भोले-भाले आदिवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है.जिसके चलते ग्रामीण अपनी भूख मिटाने अन्य राज्य जाने की तैयारी में जुट गए हैं. जो इन आदिवासी ग्रामीणों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.''aamdai management turned away from promise of job

ये भी पढ़ें- तमिलनाडू में बंधक बनाए गए मजदूर लौटे नारायणपुर

कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन से रोजगार के बारे में चर्चा करने पर कहा जाता है कि "जहां जाना है चले जाओ, जो करना है कर लो हम रोजगार नहीं दे सकते". ग्रामीणों ने कहा कंपनी अपने किए गए वादों को पूर्ण नहीं करती है तो प्रभावित क्षेत्र के सभी ग्रामीण एकजुट होकर माइनिंग कंपनी के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत कर धरना प्रदर्शन करेंगे.Narayanpur latest news