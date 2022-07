नारायणपुर : पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर में लंका ग्राम रक्षा दल कमाण्डर नक्सली ने बिना हथियार के नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया (Naxalite surrendered in Narayanpur) है. इस दौरान पुलिस के ने 10000 रुपये का तत्काल सहयोग राशि प्रदान (Police launched Naxal eradication program in Narayanpur) किया. अतरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ''जिला नारायणपुर क्षेत्रान्तर्गत चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत् छत्तीसगढ़ शासन की पुर्नवास नीति के प्रचार-प्रसार से प्रभावित होकर खोखली माओवादी विचारधारा एवं उनके षोषण अत्याचार,भेदभाव एवं हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के एक पुरूष नक्सली सदस्य विजय मोहन्दा उर्फ डुंगा जो कि लंका डीएकेएमएस अध्यक्ष (ग्राम रक्षा दल कमाण्डर) बिना हथियार के उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनय कुमार एवं विशेष सूचना शाखा एसआईबी के सहयोग से नारायणपुर में आत्मसमर्पण (Naxalite member Vijay Mohanda alias Dunga surrenders in Narayanpur)किया है.''



कहां सक्रिय था नक्सली : नक्सली सदस्य इन्द्रावती एरिया कमेटी (Naxalite member Indravati Area Committee) के अन्तर्गत लंका जनताना सरकार में विगत् 14-15 वर्षो से सक्रिय रूप से कार्यरत था. लंका डीएकेएमएस संगठन का अध्यक्ष था. जिसने नक्सली संगठन में 12 बोर बंदूक के साथ लहेरी पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना में सक्रिय भूमिका निभाई थी.इसके अतिरिक्त नक्सली संगठन में सामान की सप्लाई के साथ कई काम करता था.

पिछले माह भी नक्सलियों ने किया था सरेंडर : नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में जून माह में तीन नक्सलियों ने नारायणपुर पुलिस और बीएसएफ के सामने आत्मसमर्पण (Three Naxalites surrender in Narayanpur) किया था. इस विषय में छत्तीसगढ़ सरकार पर विश्वास जताते हुए और नक्सलियों की नीतियों से परेशान होकर ये नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटे हैं. जिसमें एक जाटलूर एरिया एलओएस नक्सली सदस्य और दो अन्य नक्सली सदस्य शामिल थे.