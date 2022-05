नारायणपुर: सीएम भूपेश बघेल ने नारायणपुर जिले का दौरा किया. दरअसल, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है. इसके दूसरे चरण के तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर के छोटेडोंगर पहुंचे. इस दौरान सीएम ने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का ऐलान (English school will open in Abujhmad of Chhattisgarh ) किया. सबसे पहले सीएम देवगुड़ी स्थल पर पहुंचे. उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए माता गुड़ी में पूजा-अर्चना की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देवगुड़ी स्थल में गायता/पुजारियों ने आदिवासी परंपरा के प्रतीक स्वरूप पागा बांधकर सम्मान किया.



मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं: सीएम भूपेश बघेल ने अबूझमाड़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का ऐलान किया. इसके अलावा सीएम ने छोटेडोंगर में नवीन शासकीय आईटीआई की स्थापना किये जाने की बात कही. तारागांव में लघु उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति देने का भी सीएम ने ऐलान किया.

ये भी दी सौगात: सीएम ने कहा, "बड़े जम्हरी शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जायेगा. कन्हारगांव शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किया जायेगा. छोटेडोंगर में 32 गढ़ हल्बा समाज के लिए सामाजिक भवन निर्माण करवाया जायेगा. छोटेडोंगर में 84 परगना गोंडवाना समाज के लिए सामाजिक भवन का निर्माण करवाया जायेगा. चांदागांव से सोनापाल होते हुए पानी गांव तक करीब 5 किमी सड़क का डामरीकरण किया जाएगा. 5 नये धान खरीदी केन्द्र- कन्हारगांव, कोहकामेटा, सोनपुर, गढ़बेंगाल और कुकड़ाझोर में स्थापित किए जाएंगे.

50 शिशु अस्पताल का किया वादा: सीएम ने दंतेश्वरी मंदिर में अतिरिक्त कक्ष और दूसरे निर्माण कार्य का भरोसा दिया. उन्होंने मरार समाज के लिए सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी. यादव समाज के लिए सामाजिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी. छोटेडोंगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का ऐलान किया. नारायणपुर में 50 बिस्तर का मातृ-शिशु अस्पताल का वादा किया. तेंदूपत्ता खरीदी का नगद भुगतान की भी सीएम ने बात कही. इसके अलावा ग्राम बडगांव से दुरबेड़ा-ताड़ोनार होते हुए नारायणपुर जिला मुख्यालय तक 15 किलोमीटर सड़क निर्माण कराने का सीएम ने ऐलान किया.

किसानों को लाभ: मसाहती पट्टा मिलने के बाद अबूझमाड़ के किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा. सोसायटी में पंजीयन हो सकेगा और धान बेच पाएंगे. किसानों के खेत में अब डबरी निर्माण, सिंचाई के लिए सोलर पंप की सुविधा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ मिल पायेगा. कृषि विभाग से अब किसानों को विभिन्न फसलों के बीज वितरण के साथ-साथ मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है. किसानों के खेत में ड्रिप लाइन बिछायी जा रही है और पॉली हाउस बनाया गया है.