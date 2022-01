मुंगेली: जिले के लोरमी-बिलासपुर मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी धरने पर बैठ गए हैं. (Tribal protest against action of mungeli Forest Department ). नाराज आदिवासी अतिक्रमण के नाम पर गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वन विभाग पर मारपीट का भी आरोप (Tribal women accuse Mungeli forest department )लगाते हुए उनपर कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गिरफ्तार किए गए दो लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक उनका प्रदर्शन और चक्काजाम जारी रहेगा.

ये है पूरा मामला

लोरमी वनविभाग की टीम ने खुड़िया वनपरिक्षेत्र के डोंगरीगढ़ और भूतकछार में रहने वाले दो व्यक्ति उत्तम ध्रुव और भागवत पट्टा को गिरफ्तार किया था. उन पर कक्ष क्रमांक 1518 में वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप है. इन दोनों ग्रामीणों को वन विभाग ने टीम ने उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद से ही 50 किलोमीटर दूर वनांचल इलाके के सैकड़ों आदिवासी लोरमी स्थित वन विभाग कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए और हंगामा करने लगे.

पूर्व विधायक ने दिया आदिवासियों को समर्थन

आदिवासियों के प्रदर्शन को पूर्व विधायक तोखन साहू ने भी समर्थन दिया है. वे चक्काजाम स्थल पर पहुंचे और गिरफ्तार ग्रामीणों को छोड़ने की मांग करने लगे. उनका कहना है जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक चक्काजाम जारी रहेगा. चक्काजाम में बैठे आदिवासियों ने वन विभाग पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों औ कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

लोरमी SDM मेनका प्रधान, तहसीलदार छाया अग्रवाल सहित राजस्व विभाग की टीम चक्काजाम स्थल पहुंची और ग्रामीणों को समझाइस दी. लेकिन आदिवासी गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की जिद पर ही अड़े हुए हैं.

मुंगेली में पेड़ों की अवैध कटाई पर कार्रवाई (Action on illegal felling of trees in Mungeli)

कुछ महीने पहले खुड़िया वनपरिक्षेत्र अंतर्गत भूतकछार बीट में तीन हजार से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई (Illegal felling of more than three thousand trees in Bhootkachar Beat)की गई थी. इसमें पंडरिया सहित भूतकछार एरिया के कुछ ग्रामीणों शामिल थे. इस पूरे मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है. टीम ने उत्तम ध्रुव और भागवत पट्टा के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया था. जिन्हें गुरुवार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया.