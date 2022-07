मुंगेली: मुंगेली जिले के तीन मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में मध्यप्रदेश के झाबुआ गए थे. जहां पर बेकरी संचालक ने तीन मजदूरों को बंधक बना लिया (Three youths of Mungeli hostage in MP Jhabua) है. मामले की जानकारी मिलने पर मुंगेली कलेक्टर तत्काल बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने की कार्रवाई में जुट गए (Hostage in bakery in MP Jhabua) हैं. कलेक्टर से परिवार के सदस्यों ने संपर्क किया और अपनी आपबीती बताई.



ये है पूरा मामला- बता दें कि लोरमी के ग्राम गोड़खाम्ही के तीन युवक (youths of Godkhamhi village of Lormi were taken hostage) रोजगार की तलाश में मध्यप्रदेश के झाबुआ गए थे. जहां वे एक बेकरी की दुकान में पिछले तीन महीनों से काम कर रहे थे. वहीं बेकरी संचालक ने तीन महीने बाद तीनों को अपने यहां बंधक बनाकर मारपीट करनी शुरु की.जिसकी जानकारी युवकों ने किसी तरह अपने परिजनों को फोन पर दी.



क्यों गए थे युवक : जब परिजनों से इस मामले की जानकारी ली गयी तो उन्होंने बताया कि ''हम लोग काफी गरीब हैं. जिसके कारण हमारे बच्चे रोजगार की तलाश में मध्यप्रदेश गए थे. लेकिन उन्हें बंधक बनाकर काम लिया जा रहा है.इस बात की जानकारी बंधक बनाए गए युवकों ने फोन पर परिजनों को दी.''



जिला प्रशासन हुआ एक्टिव : वहीं इस मामले में कलेक्टर राहुल देव (Lormi Collector Rahul Dev engaged in rescuing the youths) से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 'जैसे ही मजदूरों को मध्यप्रदेश के झाबुआ में बंधक बनाए जाने की जानकारी मिली त्वरित कार्यवाई करते हुए उन्हें छुड़वाने की पहल की गई है. जिसमे झाबुआ के शीर्ष अधिकारियों से बात कर उन्हें छुड़ाने का काम किया जा रहा है.