मुंगेली: आज छत्तीसगढ़ के वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत का शहादत दिवस है. आज ही के दिन 19 जुलाई 2001 को भारत मां की रक्षा करते हुए कारगिल में मुंगेली के रहने वाले धनंजय राजपूत ने वीरगति (Salute Dhananjay Singh Rajput on his martyrdom day) पाई थी. अमर शहीद धनंजय सिंह राजपूत को क्षेत्रवासी नमन करते हैं.



कलेक्टर और एसपी ने किया नमन: मुंगेली कलेक्टर राहुल देव आज ग्राम पण्डरभट्ठा पहुंचे और वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत के शहादत दिवस (Salute Dhananjay Singh Rajput) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. कलेक्टर राहुल देव (DM of mungeli) के साथ पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह (SP of mungeli) भी आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वहां स्थापित वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत की प्रतिमा के समक्ष पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी.



बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता - राहुल: मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने ग्राम पण्डरभट्ठा की पावन धरा को नमन करते हुए कहा कि,"वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिए गए बलिदान को कभी भुलाया (Salute Dhananjay Singh Rajput on his martyrdom day) नहीं जाएगा. वीर सैनिकों के कारण तिरंगा शान से लहरा रहा है. सेना के साहस और वीरता से हमें देश प्रेम की सीख मिलती है. सैनिकों और उनकी भावनाएं राष्ट्रप्रेम के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों को सैनिकों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए." इस अवसर पर उन्होंने सैनिकों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया.

शहीद के जीवन से लेनी चाहिए प्रेरणा -चंद्रमोहन: कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि,"वीर सपूत शहीद धनंजय सिंह राजपूत को याद करने के साथ-साथ उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि,"प्रत्येक नागरिकों को अपने कार्य के साथ-साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए. हमारा हर कृत्य देश की सेवा में समर्पित होना चाहिए."

शहीद धनंजय सिंह राजपूत के परिजनों का किया गया सम्मान: इस दौरान कलेक्टर राहुल देव ने वीर शहीद धनंजय सिंह राजपूत के बड़े भ्राता नेम सिंह राजपूत, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश जायसवाल की माता गंगा जायसवाल और वीर नारी राजेश्वरी राजपूत को शाल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया. इस अवसर पर जिले के अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, छात्र, छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.