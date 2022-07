मुंगेली : जिले के कलेक्टर राहुल देव (Mungeli Collector rahul dev) जिले के नागरिकों को आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्माण और विकास कार्यों के साथ-साथ कार्यालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने जिला चिकित्सालय के ओपीडी समेत अन्य विभागों का औचक निरीक्षण (Mungeli Collector did surprise inspection of the hospital)किया. इस दौरान कलेक्टर ने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित 11 डाॅक्टरों सहित 27 मेडिकल स्टाफ के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए (Show cause notice to the staff of Mungeli District Hospital) हैं. स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संबंधित डाक्टरों एवं स्टाफ के विरूद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई (Action under Civil Services Conduct Act in Mungeli) करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए.



कौन-कौन था अनुपस्थित : ड्यूटी के समय कार्य में अनुपस्थित डाक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ में डाॅ. के. एस. कंवर पैथोलाजी विशेषज्ञ, डाॅ. देवेश खाण्डे नेत्र रोग विशेषज्ञ, डाॅ. अभिषेक सिंह एवं डाॅ. श्रेयांस पारख अस्थिरोग विशेषज्ञ, डाॅ. कविता प्रसाद, डाॅ सौम्या गौरहा, डाॅ. आकांक्षा बघेल, डाॅ. नेहा राजपूत और डाॅ. दिनेश साहू चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं थे.



मेडिकल स्टाफ भी था गायब : वहीं मेडिकल स्टाफ में प्रतिमा रानी गेंदले रिकार्ड कीपर, दिलीप बसंत परामर्शदाता, श्वेता सोनी सायकेट्रिक नर्स, अनीता शुक्ला परामर्शदाता, प्रहलाद सिंह ठाकुर, अनिल मरकाण्डे आडियोलाजिस्ट, पीयूषकान्त द्विवेदी और अमित कोसले ऑडियो सहायक, सोमेश जायसवाल परामर्शदाता, ओमप्रकाश भास्कर फार्मासिस्ट ग्रेड दो, टीकाराम साहू योगा प्रशिक्षक इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डाॅ प्रगति कौशिक विशेषज्ञ चिकित्सक, विजय गेेंदले फार्मासिस्ट, उमेश कोसले एवं वीणाकांत पंचकर्म सहायक और देवेन्द्र साहू औषधालय सेवक शामिल हैं.



''स्वास्थ्य सुविधाओं से समझौता नहीं'' :कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि ''मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु डाॅक्टरों, मेडिकल स्टाफ और उपकरणों की संख्या में कई गुना वृद्धि की गई है. जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं स्टाॅफ द्वारा ड्यूटी के समय कर्तव्य पर अनुपस्थित होने के कारण मरीजों का उपचार एवं जांच बाधित हुआ है, जो कि घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता को दर्शाता है. उन्होंने चिकित्सकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय पहुंचने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कहीं भटकना ना पड़े.उन्हें समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो. इसमें किसी भी प्रकार की समझौता नहीं की जाएगी.