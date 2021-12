मुंगेलीः मुंगेली के लोरमी इलाके(Fire in Lormi area of Mungeli district) में किसानों के 20 एकड़ की फसल (Farmers harvest 20 acres of land) पूरी तरह से जलकर खाक (Paddy crop fire in mungeli ) हो गई. घटना जिले के लोरमी विकासखंड के सारिसताल गांव (Saristal village of Lormi block) की है. जहां देखते ही देखते किसानों की मेहनत की कमाई जलकर राख हो गई.

आग से धान की तैयार फसल खाक

देखते ही देखते बर्बाद हो गई पूरी फसल

मिली जानकारी के मुताबिक सारिसताल में रहने वाले संतोष पांडे और उनके परिवार के अन्य सदस्य का एक ही जगह पर धान कटकर रखा हुआ था. जहां पर अचानक ही आग लग गई.आग इतनी भीषण थी कि तेजी से फैलती ही गई और पूरी फसल जल गई.

नहीं पहुंची कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी

लगभग 20 एकड़ के धान की कटी हुई फसल को आग ने अपने चपेट में ले लिया. आग की लपटें दूर-दूर तक फैल रही है. घटना के बाद सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई. गांव वालों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास तो किया गया लेकिन आग ने पूरे फसल को ही नष्ट कर दिया.

जताई जा रही ये आशंका

ग्रामीणों की माने तो जिस जगह पर धान की फसल काटकर रखी गई है. उसके पास से 11 हजार केवी का तार गया हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि स्पार्किंग की वजह से आग लगी हो. हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लगा है. आग लगने की घटना से लगभग 8 लाख से अधिक का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.