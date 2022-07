मुंगेली: जिले के कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण (collector surprise inspection of school in mungeli) किया. इस दौरान उन्होंने स्कूल में उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया. बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले 5 शिक्षकों (collector caught 5 missing teachers on school) के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.



ये रहे शिक्षक रहे अनुपस्थित: कलेक्टर द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के औचक निरीक्षण (surprise inspection) के दौरान पांच शिक्षक नदारद पाये गये. इन पांच शिक्षकों में प्रियंका शर्मा, कुमार सिंह ध्रुव, विरेश कुमार पाठक, मंजुला विलियम और आशा मिश्रा अनुपस्थित पाए गए। जिनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे को निर्देश (collector caught 5 missing teachers on school) दिया गया है.



अध्यापक की भूमिका में नजर आए कलेक्टर राहुल देव: निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचे कलेक्टर राहुल देव ने स्कूल में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को विषय से संबंधित अध्यापन कराया. रिटेल व्यवसाय के संबंध में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की नोटशीट का अवलोकन (collector surprise inspection of school in mungeli)भी किया। कलेक्टर ने परिवार, समाज, जिला और राज्य का नाम रोशन करने के लिए छात्राओं को मन लगाकर पढ़ने की समझाईश दी. इस अवसर पर उन्होंने स्कूली छात्राओं को जिला मुख्यालय में संचालित कला-केन्द्र, जिला ग्रंथालय और मलखम प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी और इन प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण करने एवं स्केटिंग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने की बात कही.

ये भी रहे उपस्थित: कलेक्टर ने स्कूल प्राचार्य से बच्चों की उपस्थिति, दर्ज संख्या, अध्ययन-अध्यापन, स्टाॅफ आदि के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए. इस अवसर पर मुंगेली एसडीएम अमित कुमार, संयुक्त कलेक्टर नवीन कुमार भगत, जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पाण्डेय उपस्थित थे.