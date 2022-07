मुंगेली : जिले के लोरमी इलाके में अघोषित बिजली कटौती की समस्या से परेशान होकर भाजपाइयों ने नगर वासियों के साथ मिलकर (BJP demonstration against undeclared power cuts in mungeli) एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन (Power cut in Lormi of Mungeli) किया. इस दौरान एक हफ्ते में समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी. पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में भाजपाई शामिल हुए.



कांग्रेस पर पूर्व विधायक के आरोप : पूर्व विधायक तोखन साहू (Former MLA Tokhan Sahu) ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ''यह सरकार किसानों को और आमलोगों को बिजली उपलब्ध नही करा पा रही है. वहीं लोरमी इलाके में जूनियर इंजीनियर के दो पद, दो सब स्टेशनों में खाली है. वहीं कई जगहों पर लाइन मैन की भी भारी कमी है. जिसके कारण पूरा लोरमी विधानसभा बिजली की समस्या से जूझ रहा है.



तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन : भाजपाइयों ने इस दौरान लोरमी तहसीलदार ऋचा अग्रवाल (Lormi Tehsildar Richa Agarwal) को बिजली समस्या के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा. साथ ही जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की भी बात कही. गौरतलब है कि लोरमी इलाके में बीते 3 माह से लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. इससे लोरमी इलाके के आम जनों के साथ-साथ किसान भी बेहद परेशान हैं और इससे खेती किसानी के काम भी प्रभावित हो रहे हैं.



3 जेई में से 2 पद खाली : लोरमी इलाकें में विद्युत व्यवस्था किस हद तक चरमराई हुई इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समस्या सुननें तक को अधिकारी नही है. लोरमी नगर स्थित सब स्टेशन में जूनियर इंजीनियर का पद बीते पिछले सात माह से खाली पड़ा है. वहीं मनोहरपुर वितरण केंद्र में भी लगभग एक साल से जेई नही है. मनोहरपुर का अतिरिक्त प्रभार गोंड़खाम्ही के जेई संभाल रहे हैं.



फोन नहीं उठाते अधिकारी : इलाके में बिजली व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चली है. बिजली तार गिरनें या फिर बिजली से जुड़ी समस्या के संबंध में जब कभी लोरमी सबस्टेशन में सरकारी शिकायत नंबर में फोन लगाया जाता है तो वो ज्यादातर समय बंद रहता है. ऐसे में शिकायकर्ता का संपर्क विभाग के शिकायती नंबर पर नही हो पाता. वहीं संपर्क नंबर बंद रहने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है.