रायपुर /महासमुंद : छत्तीसगढ़ के महासमुंद में शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई (Five died due to lightning in Saraipali) है. वहीं कुछ महिला झुलस गई हैं. जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के बाद सभी घायलों को सरायपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं एक को रायपुर के मेकाहारा भेजा गया है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरायपाली अस्पताल में अपनी सहयोगी और बीएमओ से बातकर मामले की जानकारी ली और घायल महिला से टेलीफोनिक बातचीत भी (Health Minister TS Singhdev spoke to the injured)की.





टीएस सिंहदेव ने ली जानकारी : स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा " आज सराईपाली से हमारे साथी युवक का फोन आया. हमारे सहयोगी ने बताया कि सराईपाली में कुछ महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है. आकाशीय बिजली गिरने से पांच महिलाओं की मृत्यु हो गई है. वहीं जो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा (Lightning havoc in Mahasamund Saraipali) है. एक महिला जो अस्पताल में भर्ती थी उनसे मेरी बात भी हुई. मौके पर बीएमओ भी मौजूद थे. उनसे भी मेरी बात हुई. बीएमओ ने भी बताया कि ऑन स्पॉट 5 महिलाओं की मृत्यु हुई है. एक महिला गंभीर हालत में थी. उनको एंबुलेंस से रायपुर रेफर किया गया है. 5 महिलाओं का उपचार सराईपाली के अस्पताल में चल रहा है."



कैसे हुई दुर्घटना : मिली जानकारी के अनुसार ग्राम घाट कछार निवासी महिला बच्चियां और अन्य लोग शुक्रवार को खेत में धान की रोपाई कर रही थी. इस दौरान अचानक से मौसम बदला और तेज हवाएं वह चमक के साथ बिजली खेत में गिरी. बिजली गिरने के बाद 12 से 15 लोग खेत में बेहोश हो गए. जिसके बाद आसपास के खेत में काम कर रहे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी , थोड़ी देर बाद एंबुलेंस को बुलाकर सभी को अस्पताल भेजा गया.