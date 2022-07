महासमुंद : शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बिहान योजना जिले के ग्रामीण अंचलों में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को समूह (Scheme in Chhattisgarh for women empowerment) से जोड़कर पारम्परिक गतिविधियों के अलावा अन्य रोजगार मूलक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा (bihaan changed the lives of rural women in mahasamund)है. इसी कड़ी में विकासखण्ड महासमुन्द के जय मां चण्डी महिला स्व-सहायता समूह, ग्राम खैरा के सदस्यों द्वारा आजीविका गतिविधि के रूप में बिहान कैफेटेरिया की शुरूआत अगस्त 2021 से किया गया है.

बिहान ने बदली जिंदगी : समूह की सदस्यों द्वारा बताया गया कि वर्ष जनवरी 2021 में जय मां चण्डी महिला स्व-सहायता समूह ग्राम-खैरा का गठन छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” के तहत् किया गया. जिसमें समूह सदस्यों द्वारा आपसी बचत के माध्यम से एवं योजना के द्वारा सामुदायिक निवेश कोष की राशि को मिलाकर बिहान कैफेटेरिया का संचालन जिला पंचायत कार्यालय महासमुन्द में चाय, नास्ता, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, भोजन बनाने का कार्य प्रारम्भ किया. जिला पंचायत महासमुन्द कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले आम-जन, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को भोज्य सामग्री बिहान कैफेटेरिया के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो रहा है.

किन व्यंजनों की है मांग : बिहान कैफेटेरिया (Many dishes in the Bihaan cafeteria of Mahasamund) के आस-पास अन्य शासकीय कार्यालय जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी बिहान कैफेटेरिया में आकर विशेषतः छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद लेते है. जिसमें चिला, फरा, ठेठरी, खुर्मी, अईरसा, सलौनी, मूंग/उड़द बड़ा, साबुदाना बड़ा शामिल है. इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय में आयोजित होने वाले बैठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण में चाय, नाश्ता एवं भोजन का आर्डर बिहान कैफेटेरिया के माध्यम से पूर्ति की जाती है.

कौन चलाता है समूह : बिहान कैफेटेरिया के संचालक जय मां चण्डी महिला स्व-सहायता समूह (Jai Maa Chandi Women Self Help Group Mahasamund) की अध्यक्ष राधा साहू ने बताया कि '' लगभग एक वर्ष से संचालित बिहान कैफेटेरिया के माध्यम से समूह द्वारा लगभग पांच लाख रुपए तक का विक्रय कर चुके हैं. जिससे सदस्यों को आर्थिक रूप से अपने परिवार में सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है. बिहान योजना के माध्यम से एवं जिला पंचायत महासमुन्द कार्यालय में बिहान कैफेटेरिया के संचालन के लिए भवन, बिजली एवं फर्नीचर की व्यवस्था की है. जिसके लिए समूह के सभी सदस्यों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. समूह से जुड़े सदस्यों ने बिहान योजना से जुड़ने के बाद आजीविका के रूप में कैफेटेरिया संचालन का कार्य मिलने से खुशी जाहिर की है.''