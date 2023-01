एमसीबी: एमसीबी के नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 22 और नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 में मतदान आज सम्पन्न किया गया. Voting completed in Manendragarh and Chirmiri जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया.Manendragarh and Chirmiri Municipal Corporation मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में शाम 5 बजे तक 71 प्रतिशत और चिरमिरी में 66.25 प्रतिशत रहा.

भारी ठंड के बीच वोटिंग करने निकले लोग: सुबह सात बजे से ही मनेंद्रगढ़ एवं चिरमिरी नगर निगम के लिए उप चुनाव की वोटिंग शुरू हुई. by elections in nagariya nikay and panchayats ठंड के बावजूद भी लोग घरों से निकल कर मतदान केंद्र में पहुंचने लगे थे. प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में दिखी. पूरे दिन चले मतदान के बाद मतदान का समापन हुआ. नगर पालिका मनेंद्रगढ़ और नगर निगम चिरमिरी के वार्डो के लिए मतदान करने भारी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.



यह भी पढ़ें: मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में उपचुनाव, सोमवार को मतदान



कड़ाके की ठंड में लंबी कतारें: निकाय उपचुनाव के मतदान का उत्साह सुबह से ही शहर के बूथों में देखने को मिला. सुबह मतदान प्रक्रिया में कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदाता पूरे जोश के साथ केंद्रों में पहुंचते रहे. पुरूषों के मुकाबले महिला मतदाताओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया. सोमवार शाम तक वोटर मतदान केंद्रों लगातार पहुंचते रहे और आपने मताधिकार का प्रयोग किया.



मनेंद्रगढ़ में टोटल 639 मत पड़े और चिरमिरी में 756 वोट: मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में शाम 5 बजे तक 71 प्रतिशत मतदान किया गया. जिसमें 335 पुरुष व 304 महिलाओं ने मतदान किया. चिरमिरी में 756 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया जिसमें 66.25 प्रतिशत रहा. मतदान क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की दूरी पर कांग्रेस और भाजपा के नेता सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक रहे. प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद शांतिपूर्ण मतदान सफल किया गया.