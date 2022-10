मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह (Union state Minister Renuka Singh ) ने आदिवासियों की मांग को जायज बताया है. जिसे लेकर भाजपा भी आंदोलन (Renuka Singh justified demands of tribals) करेगी. उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि '' यहां हो रहे अपराध ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है. महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नही है. राजनीति से जुड़े सवाल पर कहा कि आगे लोकसभा लड़ूंगी या विधानसभा यह पार्टी संघटन तय (demands of tribals in manendragarh) करेगा. कोई मायने नही रखता कि आदिवासी ही मुख्यमंत्री हो. पार्टी क्षमता के अनुरूप तय करती है. छतीसगढ़ में रामवनगमनपथ को लेकर राशि नही मिलने पर कहा कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो फंड रिलीज होगा. केंद्र सरकार पैसा बिल्कुल नही रोकती.राजनीति और अध्यात्म अलग अलग है. उनका मंत्रालय छत्तीसगढ़ में 500 गांवों को विकसित करने 350 करोड़ रुपए दे रहा है.''



क्राइम पर सरकार को घेरा : रेणुका सिंह ने कहा कि '' छत्तीसगढ़ ने क्राइम के मामले में बिहार को पीछे छोड़ा है. प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नही है.बैकुंठपुर में भी जो गैंगरेप हुआ. इससे पहले सूरजपुर में भी जो गैंगरेप हुआ. दुर्भाग्य की बात इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल है.प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ी. रायपुर जैसे शहर में बिलासपुर में हर स्थानों पर गुंडागर्दी बढ़ रही है. कहीं न कहीं इसमें सरकार की लापरवाही है. सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है.''

केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की एसईसीएल जीएम को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर धमकी दी है. अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में देरी पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि '' जीएम ने गम्भीर लापरवाही दिखाई है तो जीएम को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए मैंने 2020 में पत्र लिखा था. इसके बाद भी एक पात्र महिला को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली.''